Può capitare di trovare nel frigorifero del latte scaduto. Siccome non può essere più consumato, solitamente finisce nello scarico del lavandino. Sicuramente penseremo che è uno spreco inutile e che potevamo pensarci prima.

Eppure, pochi sanno che questa bevanda nasconde dei segreti. Infatti, grazie alle sue proprietà organolettiche, il latte può essere impiegato in tanti modi diversi. In precedenza abbiamo parlato di come utilizzare il latte per far risplendere l’alluminio come nuovo. Ancora più semplice, possiamo riciclare il latte scaduto per la cura del corpo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Oggi scopriremo perché chi butta il latte scaduto se ne pentirà dopo aver scoperto questi 2 utilissimi e stupefacenti usi.

La soluzione che idrata la pelle

In passato abbiamo visto che la scienza ha dato vita vestiti composti da fibra di latte. Una scelta non solo ecologica, ma che guarda al benessere della persona. Infatti, il latte contiene proteine casearie. Queste hanno il potere di nutrire e idratare la pelle.

Ma c’è un modo più semplice e fai da te per utilizzare il latte scaduto. Con questa bevanda possiamo creare un fantastico scrub per il viso. Mescolando in una ciotola un cucchiaio di bicarbonato di sodio e mezzo cucchiaino di miele, aggiungiamo poco latte. Bisogna ottenere un composto cremoso e non troppo liquido.

A questo punto è possibile applicarlo sul viso e massaggiare con movimenti circolari. Il latte, come abbiamo già visto, idraterà la pelle lasciandola levigata e morbida. Per finire, risciacquiamo la parte con acqua tiepida.

Oltre allo scrub, il latte si può utilizzare per fare una maschera lenitiva aggiungendone un cucchiaio a dell’amido di riso, insieme a qualche goccia di camomilla. Ognuno di questi rimedi naturali non ha controindicazioni. Tuttavia è sempre bene provarne gli effetti prima su una piccola porzione di pelle.

Chi butta il latte scaduto se ne pentirà dopo aver scoperto questi 2 utilissimi e stupefacenti usi

Se il latte è diventato acido, invece, possiamo utilizzarlo per nutrire i capelli. Anche in questo caso aggiungiamo una parte di latte a due parti di amido di riso e una di olio d’oliva. Dopo aver mescolato bene il composto, cospargiamolo sui capelli e lasciamolo in posa per 20-30 minuti. Trascorso questo arco di tempo possiamo rimuovere la maschera lavando i capelli con acqua non troppo calda.

I benefici del latte sulla pelle si possono sperimentare anche grazie a un bagno caldo. Chi ha la fortuna di avere una vasca, può mescolare il latte all’acqua calda. In questo modo la pelle verrà idratata senza fare alcuno sforzo. Nel frattempo avremo risolto il problema del latte scaduto.