Quando si cucina o si mangia una macchia può capitare. Camicie, t-shirt, tovaglie e tovaglioli in tessuto sono spesso vittime di sughi e unto di cibo. Per questa ragione avere uno spray smacchiatore a portata di mano è molto conveniente. Sì, perché esistono macchie che non trattate immediatamente sono difficili da eliminare.

Poi ci sono le occasioni in cui non ci si può permettere di lavare il capo a mano. Se il tempo corre, bisogna avere un alleato pratico e veloce. Sono stati escogitati tanti smacchiatori industriali, spesso anche molto aggressivi sul tessuto. Eppure, un tempo si usava una soluzione casalinga e naturale con buoni esiti. Su questo esempio nasce lo smacchiatore spray casalingo per dire addio a qualsiasi macchia in un batter d’occhio. Pochi ingredienti, spesa minima per un prodotto dal grande potere smacchiante.

Pochi ingredienti

Per fare in casa uno smacchiatore spray da tenere a portata di mano si possono seguire due ricette diverse. La prima ricetta contiene solo tre ingredienti facilmente reperibili. Essi sono acqua ossigenata, bicarbonato di sodio e acqua distillata (quella per il ferro da stiro).

Unire questi ingredienti è davvero facile, basta farlo nelle giuste proporzioni. Ci vorranno 2 parti di acqua distillata, 1 parte ciascuno di acqua ossigenata e bicarbonato. Servirà anche un contenitore spray riciclato e ben pulito. Dopo aver unito gli ingredienti, lo spray è pronto all’uso come pre-trattante o direttamente sulla macchia. Si ricorda di risciacquare il capo dopo il trattamento.

Smacchiatore spray casalingo per dire addio a qualsiasi macchia in un batter d’occhio

La seconda ricetta prevede quattro ingredienti:

a) 2 tazze di acqua calda;

b) ½ di ammoniaca;

c) 1 tazza di detersivo per piatti;

d) 1/4 di bicarbonato di sodio.

Se la prima ricetta crea uno spray più delicato, questa soluzione è più potente. È necessario usarla con parsimonia sulla macchia. Inoltre, è bene non usare questo smacchiatore su tessuti particolarmente delicati come la seta. L’altra raccomandazione è di lasciare agire 1 o 2 minuti la soluzione e poi risciacquare il capo con abbondante acqua. L’aggiunta di ½ limone spremuto può facilitare la rimozione di macchie di frutta.

