Perdere peso è visto da molti come una missione impossibile. Anche quando l’obiettivo è mandare via qualche chilo di troppo, uno stile di vita sbagliato può rendere difficile raggiungerlo. Secondo i medici nutrizionisti, l’alimentazione eccessiva o squilibrata è la prima causa di questo fallimento, ma è anche la chiave per superarlo.

Tuttavia, grande importanza nelle diete alimentari è data all’attività sportiva. In alcuni casi, svolgere attivamente sport può incidere in misura maggiore che una dieta troppo rigida. Ecco perché strutturare un allenamento quotidiano creato ad hoc per noi può fare la differenza. Inoltre, è stato dimostrato che basarsi solo su attività cardio come corsa o camminata veloce potrebbe non portare ai risultati sperati.

Infatti, per dimagrire rapidamente senza palestra bastano 15 minuti di attività tra esercizi cardio e tonificazione muscolare. Un circuito che mette in combinazione l’uso di pesetti, qualche salto e stimolazione della muscolatura in movimento con un’azione brucia grassi intensa. In abbinamento, si consiglia sempre di avere un occhio di riguardo all’alimentazione pre e post allenamento. Nel caso sia necessario, meglio consultare uno specialista.

Per dimagrire rapidamente a casa senza palestra bastano 15 minuti e 3 esercizi killer al giorno e avremo glutei d’acciaio e gambe toniche

È stato appurato che il miglior modo per perdere velocemente peso è associare una dieta ipocalorica ad attività fisica costante nel tempo. L’esercizio fisico, oltre a farci perdere calorie, è importante dal momento che riempie di muscoli le zone dove si sta perdendo grasso. Così eviteremo di avere pelle cadente e poco tonica. Inoltre, in base all’intensità dell’attività, è possibile continuare a perdere calorie durante il giorno.

Ci sono esercizi che ci consentono più di altri di velocizzare questo processo. Nei nostri 15 minuti di circuito giornaliero ne affiancheremo alcuni, che possiamo decidere di alternare. Saremo noi a decidere anche quante ripetizioni fare di ciascun esercizio in base alla nostra preparazione e al fisico.

I primi due esercizi che uniremo in un mini circuito sono lo squat e l’affondo alternato di ciascuna gamba. Questo esercizio, se unito anche a un bastone da portare dietro le spalle, coinvolge tutti i muscoli e mantiene alta la frequenza cardiaca. La scienza ha scoperto che l’uso di pesi aumenta la perdita di peso del 40%. Quest’elemento è fondamentale per perdere peso, infatti un esercizio consigliato per proseguire l’allenamento è il salto della corda o il jumping jack.

Entrambi stimolano il fiato, ma mettono in azione vari fasci muscolari, oltre a sviluppare la coordinazione. Per finire, dedichiamoci sempre a svariate serie di addominali con la palla, che può essere medica o normale. Effettuiamo squat normali, laterali o contrari per ottenere un risultato migliore e avere la pancia piatta visibile dopo qualche settimana.

