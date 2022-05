Quando si tratta di moda mare spesso tendiamo a concentrarci solo sui bikini. Tuttavia, possiamo dare nuova vita al nostro outfit per la spiaggia anche senza cambiare costume: basta impreziosire il look con gli accessori più in voga per l’estate 2022.

Il grande ritorno degli anni Duemila

Seguire sempre le ultime mode è un’abitudine che spesso non fa bene né al portafoglio, né al Pianeta: la cosiddetta “fast fashion” ha, infatti, un impatto ambientale considerevole. Fortunatamente alcune delle tendenze più recenti riprendono la moda del passato. Al posto che comprare capi nuovi, dunque, possiamo rovistare nell’armadio o visitare un negozio dell’usato. Conviene soprattutto cercare abiti e accessori che andavano di moda tra la fine degli anni ’90 e l’inizio dei Duemila: questo stile, infatti, sta spopolando ovunque. I jeans da donna in voga adesso, per esempio, sono proprio un omaggio all’inizio del nuovo millennio. Lo stesso vale per l’accessorio che sta già spopolando sulle spiagge più trendy per eccellenza, ovvero quelle di Los Angeles.

Non solo costumi, la vera tendenza moda per l’estate 2022 è l’accessorio scintillante che spopola in spiaggia a Los Angeles

La moda mare non è fatta solo di bikini e pareo: anche gli accessori fanno la loro parte. Se vogliamo distinguerci in spiaggia, dunque, dobbiamo innanzitutto procurarci una borsa divertente, colorata e facilissima da realizzare, magari sfruttando il fai da te. Ma possiamo anche copiare alle star di Los Angeles un tocco luminoso in grado di impreziosire qualsiasi outfit: la cintura a catena. Questo accessorio, simbolo degli anni Novanta e Duemila, è stato riportato in voga da Chanel nelle ultime sfilate. Più che di una semplice cintura, si tratta quasi di un gioiello. Ma come lo si indossa?

C’è chi porta una cintura a catenella sulla pelle nuda, assieme al bikini. Un accessorio di questo tipo, soprattutto se dorato, esalta sicuramente l’abbronzatura. Ma si può anche portare la cintura sopra un costume intero, oppure con un paio di shorts o di ampi e morbidi pantaloni a vita alta. In alternativa, si può creare un perfetto outfit per le serate estive, abbinando la cintura a catenella con un maxi dress leggero. L’accessorio saprà esaltare alla perfezione il punto vita e nobilitare subito qualsiasi vestito: con una semplice aggiunta possiamo trasformare il nostro abito da spiaggia in un outfit perfetto per le serate! Dunque, non solo costumi, la vera tendenza moda da mettere in valigia per l’estate è la cintura a catenella.

Lettura consigliata

Addio nero e marrone, le borse di tendenza per la primavera estate 2022 ci stupiranno con questi colori carichi di energia