È questo il risultato che otteniamo se facciamo 100 addominali al giorno

Prendersi cura dei muscoli dell’addome può aiutarci a non soffrire dei soliti dolori alla schiena che dopo una certa età potrebbero diventare cronici. Il retto addominale, sia la parte destra che la sinistra, non ha solo un’importanza estetica, la cura che dedichiamo ci aiuta per la postura e per il dimagrimento.

Si tratta di muscoli formati da un 50% di fibre bianche e un 50% di fibre rosse che dovrebbero essere allenati alternando esercizi per la parte bassa, per la parte alta e per quella laterale. Inizialmente, gli esercizi sono mirati a rinforzare tutto l’addome, ma per avere muscoli definiti è necessario in seguito procedere con esercizi mirati per ogni singola parte.

Quanti addominali fare per avere la tartaruga

Se non siamo atleti professionisti e vogliamo rimetterci in forma, uno dei primi desideri che abbiamo è quello degli addominali da mettere in mostra. La famosa tartaruga ha diversi significati, per ottenerla, infatti, è necessario modificare lo stile di vita. Avere muscoli ben disegnati e scolpiti è frutto di un allenamento continuo, di un’alimentazione molto curata, di pochissimi vizi e tanto riposo.

Il lavoro che deve essere svolto riguarda il dimagrimento, cioè l’abbassamento della percentuale di massa grassa e l’aumento di quella magra. Gli esercizi saranno prima generalizzati e poi localizzati nella parte bassa, alta e laterale.

Un fisico nella norma potrebbe ottenere risultati partendo dai 3 fino ai 20 mesi a seconda della predisposizione, dell’alimentazione e della qualità degli esercizi. Il numero di ripetizioni da fare è variabile. È necessario assecondare il proprio stato di forma e incrementare l’intensità con il tempo. Ma questi sono dettagli che variano da persona a persona.

È questo il risultato che otteniamo con 100 addominali al giorno

Partiamo dagli errori che non dobbiamo commettere. Digiunare non è il modo giusto per dimagrire e per avere addominali scolpiti. Fare 200 addominali al giorno non aiuterebbe la muscolatura a svilupparsi nella maniera corretta. Il retto addominale ha bisogno di riposo. Gli esercizi che facciamo per lo sviluppo producono risultati proprio durante la fase di riposo. Ogni sforzo in più potrebbe risultare controproducente. Allo stesso modo anche la mancanza di costanza non paga.

Se ci alleniamo 4 volte a settimana facendo 3 serie da 10 di addominali bassi, alti e laterali, siamo arrivati alla soglia delle fatidiche 100 ripetizioni. Da qui in avanti la velocità con cui si svilupperanno gli addominali dipenderà da ciò che mangiamo, da come mangiamo e dal tipo di fisico che abbiamo. Ma anche dalla nostra storia. Chi ha fatto sport in età adolescenziale, quando lo sviluppo è molto importante, potrebbe ritrovarsi con un fisico recettivo e più facile da allenare.

Quante volte dovremmo allenarci in una settimana

L’allenamento di glutei, bicipiti, pettorali, gambe e addominali segue sempre lo stesso principio. Possiamo fare poca attività fisica tutti i giorni, oppure dedicare all’allenamento 4 volte a settimana per 1 ora o 1 ora e mezza. Gli altri 3 giorni possiamo fare qualche camminata o qualche esercizio sul posto.

Tutte le organizzazioni internazionali che si occupano di salute dicono che dovremmo fare un po’ di attività tutti i giorni per mantenere il fisico in salute. A maggior ragione se abbiamo un obiettivo da raggiungere. Le ore di allenamento decidiamole in base ai bisogni del nostro fisico. È lui a doverci guidare verso la forma che vogliamo acquisire. La forma fisica è importante per stare bene, è questo il risultato che otteniamo se ci impegniamo seriamente.

