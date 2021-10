Ci capita spesso di sentir pronunciare la parola dieta. Nonostante per molti sia un argomento tabù, non sono poche le persone che vivono col terrore di ingrassare. Sicuramente essere in forma è un ottimo modo per stare bene con se stessi. Una corretta alimentazione è uno strumento importante per la salute. Tuttavia perdere peso può rappresentare una sfida difficile e stressante.

Grazie all’attività fisica, però, il processo di dimagrimento diventa meno pesante e più veloce. La scienza ha dimostrato che camminare ha eccezionali benefici per l’organismo e per la mente. Per chi vuole rafforzare la muscolatura e tonificare il proprio corpo esistono altre tipologie di allenamento.

In questo articolo parleremo dell’efficace allenamento per snellire e tonificare gambe e cosce in 4 esercizi per 10 minuti al giorno. Nella sessione si alterneranno esercizi per tricipiti e quadricipiti da accompagnare alla sessione di camminata o corsa.

Consigli ed errori per le gambe

Un allenamento esclusivamente aerobico solitamente non è sufficiente per dimagrire e tonificare il corpo. Specialmente le gambe hanno bisogno di rafforzarsi con un allenamento muscolare. Per tonificare e snellire le cosce senza che ingrossino ci vogliono esercizi mirati per allungare la silhouette.

Per far dimagrire le gambe facendo sport di potenziamento è bene unire esercizi cardio con esercizi per tonificare. Poiché i muscoli delle gambe tendono a gonfiarsi, è necessario effettuare molto stretching. In questo modo dopo il lavoro intenso, il muscolo si allunga. Per cosce già naturalmente grosse la corsa non è il miglior sport da scegliere. Allora, meglio virare sullo yoga dinamico che fortifica il muscolo allungandolo. In questo articolo, per esempio, parliamo dei migliori tipi di yoga per dimagrire.

Efficace allenamento per snellire e tonificare gambe e cosce in 4 esercizi per 10 minuti al giorno

Con soli 10 minuti al giorno possiamo svolgere un allenamento proficuo che gioverà alla salute e alla bellezza delle nostre gambe. La sequenza si compone di 4 esercizi stretching a piacere delle gambe prima e dopo la sessione.

Si inizia con il movimento meno faticoso. Si tratta di fare degli affondi indietro alternati con torsione del busto. Dalla posizione in piedi, con le gambe divaricate, si fa l’affondo e si portano le braccia dal lato della gamba piegata. Si ripete 10 volte per ogni gamba. Successivamente si fanno 2 sessioni da 10 di jump squat. L’esercizio consiste nel saltare dalla posizione di squat e ritornare alla stessa.

Il terzo esercizio consiste nel tirare dei calci controllati laterali per ciascuna gamba. In questo caso faremo 2 sessioni da 15 calci. Per terminare, si fanno 2 session1 da 20 secondi di 4 sforbiciate seguite da uno squat sul posto. Ricordiamoci di far precedere e seguire l’allenamento dallo stretching.