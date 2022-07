Sicuramente uno dei peggiori incubi estivi per chi tiene alla propria linea è la famigerata prova costume. Finalmente quest’estate, chi aveva avuto la scusa delle palestre chiuse, adesso non ce l’ha più. Se ci eravamo ritrovati un popolo di corridori e maratoneti, da qualche mese finalmente tutte le attività sportive sono tornate a pieno regime. Stanno prendendo piede degli attrezzi sportivi che potremmo mettere a casa e che farebbero bene a tutto il corpo. Mentre, lo sport che vedremo in questo articolo, a meno di non essere fortunati possessori di una piscina, sarebbe da fare negli impianti sportivi. Molti lo stanno praticando con impegno e passione già da qualche settimana, e converrebbe non lo lasciassero nemmeno d’inverno. Tutto sta a trovare la piscina organizzata e attrezzata.

Perché l’acqua spinning fa così bene al nostro corpo

Qualcuno lo chiama semplicemente acqua spinning, altri usano il termine tecnico “Idrobike”. Sta di fatto che negli ultimi tempi questa bicicletta da spinning posizionata nell’acqua, starebbe riscuotendo un gran successo. Partendo dal presupposto che quando siamo in acqua e ci muoviamo al suo interno, la circolazione sanguigna migliorerebbe, pensiamo cosa significhi andarci in bicicletta. Anzi non su una bicicletta normale, ma su quelle da spinning, che di per sé porterebbero il nostro organismo a bruciare parecchie calorie.

Per dimagrire più velocemente e perdere qualche chilo su pancia e glutei è questo lo sport giusto

Sicuramente molto piacevole, fare acqua spinning durante l’estate abbina la bellezza di stare in acqua, sentendo meno lo sforzo fisico. Consideriamo che questo sport, o attività fisica che dir si voglia, riuscirebbe a:

svagare la mente e allontanare lo stress;

bruciare calorie ed eliminare i grassi;

tonificare i muscoli e mantenere elasticizzate molte parti del nostro corpo;

caricarci di quell’energia positiva che, solo l’acqua, nostro ambiente naturale, saprebbe darci.

I benefici per cercare di ridurre la ritenzione idrica

Per dimagrire più velocemente e perdere qualche chilo questa attività fatta in parte sotto acqua sarebbe davvero l’ideale. Consideriamo che secondo gli esperti e gli istruttori di acqua spinning, una classica seduta di 50 minuti, aiuterebbe anche a ridurre la ritenzione idrica. Merito dei movimenti naturali fatti sotto acqua, che agirebbero come un vero e proprio massaggio linfodrenante. Alleato della tonicità e acerrimo nemico della cellulite e degli odiati inestetismi fisici.

