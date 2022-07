Divertente e leggero questo libro giallo imperdibile da leggere sotto l’ombrellone emoziona e fa ridere

Non stiamo aspettando altro che il momento in cui ci distenderemo sotto l’ombrellone a guardare il mare davanti a noi. Solo in quel momento saremo sicuri che la nostra vacanza è iniziata. Ognuno vive la spiaggia e il mare in modo diverso. Alcuni amano prendere il sole e perfezionare la propria abbronzatura.

Per altri, invece, il mare significa grandi nuotate e bagni rigeneranti, mentre altri ancora non cercano altro che il relax assoluto. Sorseggiando una bibita ghiacciata o un rinfrescante spritz, la lettura estiva è una delle occupazioni preferite dai vacanzieri.

Le proposte del 2022 promettono gialli entusiasmanti, romanticismo e qualche dramma familiare. Eppure, ogni tanto è bene spulciare tra le vecchie proposte. Si potrebbero fare delle incredibili scoperte. Divertente e leggero questo libro giallo imperdibile ci conquisterà e ci regalerà sorrisi. Ma non stiamo parlando del solito romanzo poliziesco.

Ritroveremo come protagonista, ma in una veste curiosa, una donna che è spesso al centro del pettegolezzo degli ultimi 70 anni. Un libro insolito e irriverente che saprà cogliere il nostro spirito di lettori, saprà farci sorridere con punte di grande ironia e accompagnarci con humor nella nostra vacanza. Ma è ora di scoprire il titolo.

Le famiglie reali sono da sempre sotto i riflettori. Intrighi, sposalizi, abdicazioni e scandali sono all’ordine del giorno per queste persone inarrivabili per noi comuni mortali. Eppure, potremmo rimanere di stucco, sapendo che anche loro possono avere vite semplici, vuote al tal punto da desiderare di cambiarle totalmente.

Siamo in Inghilterra, precisamente nel distretto di Westminster. L’abitante più importante, sua maestà la Regina Elisabetta, scopre per caso l’esistenza di una libreria itinerante in un angolo del suo giardino. I colpevoli sono i suoi adorati corgie, che proprio quel giorno decidono di scappare abbaiando all’impazzata.

Sorpresa di fronte alla biblioteca mobile di Sir Hutchings, la Regina non può non prendere un libro in prestito. Contrariamente sembrerebbe scortese, ma non ha idea degli autori o di cosa potrebbe lontanamente interessarle.

Chiede consiglio all’unico frequentatore della biblioteca, il giovane Norman dai capelli rossi, lavorante delle cucine, ovviamente a lei sconosciuto. Ancora non sa che ben presto diventerà il suo consigliere di letture e non solo.

Ma cosa potrebbe succedere se la regina Elisabetta diventasse un’accanita lettrice? Che ne sarebbe del suo Regno? Basterà leggere “La Sovrana Lettrice” di Alan Bennet per scoprirlo e lasciarsi coinvolgere in riflessioni, emozioni e desideri di questa giovane anziana sovrana.

