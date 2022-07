Tra gli organi che sono vitali per il corpo umano il cuore è chiaramente quello più importante. Se il cuore non batte, infatti, non c’è mai vita, ma ci sono pure altri organi che, se non funzionano correttamente, possono portare a premorienza. O comunque può rendersi necessario un trapianto. Spesso anche d’urgenza.

Il fegato è uno di questi importanti organi che, per il corpo umano, svolge dei compiti e delle funzioni che, dalla nascita, sono fondamentali e sono vitali per vivere bene e per vivere più a lungo quando le funzionalità non sono compromesse. Vediamo allora, nel dettaglio, cosa fa il fegato ed anche quali sono i cibi da evitare per non compromettere in maniera irreversibile le sue funzioni.

Come funziona il fegato e quali sarebbero per la dieta i cibi che fanno bene e quelli dannosi

Nel dettaglio, la funzione principale del fegato nel corpo umano è quella relativa alla produzione della bile. Che è un liquido vitale per la sopravvivenza degli esseri umani. Dato che grazie alla bile per i cibi che mangiamo avviene, tra l’altro, la digestione e l’assorbimento intestinale.

Ecco quindi come funziona il fegato. Con l’organo del corpo umano che deve essere perfettamente funzionante affinché la produzione di bile sia corretta. Al riguardo, tra l’altro, ci sono dei cibi e delle bevande che, in caso di abuso, possono alterare la funzionalità del fegato generando delle patologie anche molto gravi. Vediamo allora di approfondire questo importante aspetto.

Quali gli alimenti amici del fegato e quelli che invece si devono sempre evitare

Al riguardo possiamo dire che i nemici numero uno del fegato sono gli alcolici. L’abuso di bevande alcoliche, infatti, può portare, anche in breve tempo, a patologie che spaziano dalla steatosi, alla steatoepatite fino ad arrivare alla cirrosi. Ma anche tumori con i sintomi che spaziano dalla sonnolenza e debolezza cronica alla perdita di peso e di appetito, passando per nausea e dolore sul lato destro dell’addome.

Tra i cibi che farebbero bene al fegato, invece, ci sono, tra gli altri, le spezie, gli ortaggi e gli agrumi. Dal limone alla curcuma, passando per l’aglio, i carciofi e gli asparagi. Ma anche il tè verde e la frutta secca come le noci. Si tratta, nello specifico, di alimenti che naturalmente possono tenere lontana la steatosi epatica, combattono i radicali liberi, depurano ed in certi casi, sempre naturalmente, prevengono lo stress ossidativo come nel caso del limone.

Approfondimento

Ecco i sintomi che potrebbero segnalare la presenza di questa diffusissima forma di tumore al fegato