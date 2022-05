Aspettiamo il fine settimana con ansia, anche se non sempre le cose vanno come vorremmo. Gli astri, da questo punto di vista, sono preziosi per metterci in allarme. Ad esempio, per Bilancia e Leone sarà un weekend pieno di litigi.

Durante il fine settimana, l’Ariete sarà alle prese con i pettegolezzi, anche contro di noi. Qualcuno, infatti, si è fatto un’idea sbagliata di noi. La domenica è perfetta per sistemare le cose e chiarirle.

Weekend di viaggio in vista per il Toro. La bella stagione ci fa venir voglia di uscire dalla monotonia, alla ricerca di un posto insolito dove andare.

Sabato e domenica saranno giorni strani per i Gemelli alle prese con liti impreviste

Saranno un fine settimana strano per i Gemelli. Le persone che ci stanno più care, a partire dal partner, si comporteranno in modo strano. Purtroppo, in molti casi, arriveremo a litigare e non sarà facile fare pace.

Il Cancro ha gli astri a favore e dovrebbe non trascurare questa fortuna. In particolare, potrebbe vincere ad una lotteria sapendo quale comprare. Sarebbe un peccato non provarci.

Il Leone sarà chiamato a prendere una decisione importante. Non tutto funziona al meglio e dovremo lasciar andare, con ogni probabilità, una persona che ci è cara.

Tanta energia positiva per la Vergine che avrà un weekend davvero speciale. È il momento anche di prendere seriamente quei progetti rimandati, perché ora potrebbero finalmente realizzarsi.

Liti familiari in vista per la Bilancia. Alcuni, in casa, non si prendono le loro responsabilità e questa cosa ci è diventata insopportabile. È il momento di chiarire il tutto, a costo anche di tenere il muso lungo per giorni.

Per Bilancia e Leone sarà un weekend di litigi mentre finalmente arriveranno soldi e belle notizie per questi due segni tormentati ma attenzione allo Scorpione che sarà tentato dalle corna

Lo Scorpione uscirà, nel weekend, con un compagno di lavoro. Lontano da occhi indiscreti, la cena, in un ristorante romantico, potrebbe far scattare la scintilla. Il problema è come giustificarci con il partner.

Sagittario ha voglia di variare. Sarà, perciò, un fine settimana diverso, con tanto shopping e tempo per riorganizzare le nostre cose. Faremo bene a esplorare anche il nostro lato creativo.

Alti e bassi nel weekend per il Capricorno. Apparentemente faremo una buona impressione su chiunque incontreremo. Però, soprattutto domenica, il nostro fascino potrebbe fare cilecca. Facciamo attenzione.

L’Acquario farebbe bene a isolarsi. Le persone, infatti, avranno difficoltà a interagire con noi. Il che potrebbe essere davvero frustrante, ma non abbattiamoci perché potremmo trovare la chiave giusta per sistemare le cose.

Fine settimana impegnato per i Pesci. Non vogliamo la sedentarietà e cercheremo di organizzarci con qualche attività diversa. Come, ad esempio, un nuovo sport in vista dell’estate. Cerchiamo, però, di trovare tempo a chi ci chiederà un consiglio.

