Nei prossimi giorni i Gemelli potrebbero tradire il partner ma pentirsene, problemi di cuore per Cancro e Ariete, Leone al top e crisi per altri 2 segni

Inizio di maggio molto turbolento per molti segni. Nei prossimi giorni, infatti, ci potrebbero essere tradimenti in vista da parte dei Gemelli nei confronti del partner, mentre Cancro e Ariete saranno alle prese con problemi di cuore. E due segni rischiano di andare in profonda crisi. Maggio inizia con difficoltà, in amore, per l’Ariete, che dovrà sudare per tenere in piedi il rapporto. Però, val la pena lottare, anche se siamo nervosi e rischiamo di attaccare anche chi non se lo merita.

Il Toro invece, è al centro del Mondo. Tutti ci cercano e attiriamo le persone come fossimo delle calamite. Attenzione, però, ad inizio settimana alla nostra relazione, che ci impone prudenza.

Giorni difficili per la Vergine attesa da una decisione difficile da prendere

Nei prossimi giorni i Gemelli rischieranno, e non poco, in amore. Non siamo contenti del nostro partner e usciremo di nascosto con altri. Come sempre, però, lasciare la strada vecchia per quella nuova, non sempre è intelligente. Il Cancro ha voglia di fare tante cose, ma occorre fare delle scelte. Nei rapporti personali, invece, tenderemo a creare delle barriere con partner e amici. Difficili, poi, da abbattere.

Tutto quello che il Leone chiederà gli sarà concesso. Ci gira bene e maggio inizia al top per noi. E sapremo anche rendere felice chi ci sta vicino. La Vergine sarà chiamata a prendere una decisione improvvisa e inattesa che ci manderà in crisi. Il peso della responsabilità ci accompagnerà per tanti giorni. La Bilancia, poi, sarà costretta a cambiare le abitudini alimentari. E non solo per il peso, in vista dell’estate. E, dal punto di vista sentimentale, saremo costretti a fare delle scelte non facili. Con la testa che inevitabilmente sarà in crisi.

Lo Scorpione è atteso da giorni intensi che potrebbero anche influenzare buona parte della nostra vita. Con il partner, invece, inizieremo insieme un hobby che ci riavvicinerà. In vista anche una gita in un posto curioso. Per il Sagittario vanno bene gli affari e maggio porterà buone entrate. Però, abbiamo voglia di cambiamenti radicali. Non solo a livello di amicizie, ma anche il partner ci sta stretto.

Ora o mai più per il Capricorno. Quella persona sexy che ci fa perdere la testa potrebbe, finalmente, interessarsi a noi. Buttiamoci senza paura, perché gli astri sono dalla nostra parte. L’Acquario inizierà maggio con tranquillità. Meglio portare avanti le solite cose che buttarsi in qualcosa per il quale, al momento, non vogliamo impegnarci. Saranno giorni di sana confusione per i Pesci. Se sapremo stare calmi, gestiremo tutto al meglio. Ci aiuterà la nostra dolce metà, che ci starà vicino e sarà fondamentale per noi.

