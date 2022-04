È iniziato anche aprile e le vacanze sono sempre più vicine. La bilancia, però, non fa sconti e conferma la sensazione che abbiamo avuto guardando la nostra pancia allo specchio. L’inverno ci ha portato i classici chili in più e finalmente il clima ci invoglia a muoverci dal divano per fare attività fisica all’aperto.

Come fare per buttare giù peso? In tanti associano, correttamente, la corsa alla diminuzione di peso. In un’ora, del resto, si bruciano, circa, 800 calorie e, quindi, val la pena sudare per una giusta causa. L’importante è non andare allo sbaraglio facendo degli errori. Sarebbe importante seguire i consigli che in molti danno a chi inizia a correre dopo tempo. Per arrivare allo scopo sono utili non solo corsa o camminata a passo veloce, ma anche altre alternative che ci aiuteranno a superare la prova costume.

Ci sono altri sport che possiamo praticare dimagrendo

La corsa, infatti, la si deve amare e non “subire”, in quanto non tutti sono dei fan del podismo. Qualcuno potrebbe farlo controvoglia e non c’è cosa peggiore che praticare uno sport che non si ama, solo per dovere. Meglio trovare delle alternative che, oltretutto, garantirebbero una buona dose di calorie bruciate.

Il primo di questi tre sport è il nuoto. È un po’ presto per tuffarsi nelle acque del mare, ma le piscine hanno ripreso ad ospitare gli amanti di questa pratica sportiva. Per bruciare i grassi e avere dei benefici quando saliamo sulla bilancia, dovremmo andare a nuotare almeno tre volte a settimana. Bastano 45 minuti che, ovviamente, non devono essere continui, soprattutto se non siamo allenati. Utile sarebbe, però, fare dei mini-sprint di qualche metro.

Non si può quantificare le esatte calorie consumate, ma, più o meno, in un’ora di nuoto si perderebbero, circa, 500-600 calorie.

Non solo corsa o camminata a passo veloce, per superare la prova costume dovremmo praticare anche questi tre sport utili per bruciare calorie e farci dimagrire

Il secondo sport che potremmo fare in alternativa alla corsa è il ciclismo. Andare in bicicletta ci aiuta a perdere peso, così come fare la cyclette in casa o in palestra. Come minimo, dovremmo perdere, in un’ora, sulle 500 calorie. Più sarà, però, impegnativa la seduta e maggiori saranno le calorie bruciate (anche 800). Anche qui, come in tutti gli sport, le parole d’ordine sono gradualità e costanza. Meglio ancora sarebbe pedalare prima della colazione, per perdere più peso.

Infine, la terza disciplina sportiva che potrebbe fare al caso nostro è il tennis o, magari, anche il padel che tanto sta andando di moda. Ovviamente, dovremo trovare uno sfidante al nostro livello, ma, in media, in un’ora di partita si potrebbero perdere circa 600 calorie. Uno sport completo che rassoda le braccia, ma impegna anche le gambe, tra movimenti rapidi e corse sul campo.

Approfondimento

