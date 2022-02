Chi più, chi meno, quasi tutti abbiamo provato, almeno una volta nella vita, a comprare un Gratta e Vinci. Il sogno, ovviamente, è quello di riuscire a grattare le caselline dorate o argentate e trovare numeri o simboli vincenti. Lo dimostra il fatto che, nel 2021, questo tipo di lotteria istantanea è cresciuto addirittura del 59,2%, con un balzo da 8,1 a 12,9 miliardi.

Insomma, quei rettangoli colorati, che compriamo in tabaccheria e online, sembrerebbero il modo più veloce per migliorare la nostra condizione economica. Anche se il vero sogno è quello di fare una vincita importante e ProiezionidiBorsa ha già spiegato ai lettori cosa fare per riscuotere la somma. Ovviamente, bisogna sempre stare attenti a non esagerare perché la ludopatia è un problema serio.

Leggendo questi numeri si potrebbe puntare su giochi più vincenti

Tutti i Gratta e Vinci sono uguali? In realtà, no. Infatti, a riconoscere i Gratta e Vinci vincenti non sono i tabaccai o il nonno defunto che li suggerisce in sogno, ma le statistiche. Dati alla mano, sono diverse le percentuali di vincita di una particolare lotteria rispetto ad un’altra, anche in base a dove vengono acquistate.

Partendo dal dato generale secondo il quale la probabilità media di vittoria è di 1 Gratta e Vinci su 3,36. Nei Gratta e Vinci venduti nelle tabaccherie ci sono siti specializzati che indicano nella lotteria “Numeri fortunati” da 3 euro quella da guardare con interesse. Le probabilità di vittoria, infatti, ammonterebbero al 14.75% (1 su 6.78). Interessante è anche la percentuale di “Turista x sempre” che con 5 euro offre una percentuale di vittoria del 14.08% (1 su 7.10). Gradino più basso per “Turista x 10 anni” da 2 euro con dati dell’11.74% (1 su 8.52).

A riconoscere i Gratta e Vinci vincenti non i tabaccai, il codice a barra o numeri fortunati e difetti ma ecco cosa c’è da sapere

Online, invece, con 5 euro ci sono percentuali simili. “Prendi tutto”, “Prendi tutto Scratch”, “Club Elegance” e “Super Biliardo”, ad esempio, offrono, secondo i siti, il 14.37% (1 su 6,96). Questo per quanto riguarda le statistiche che, ovviamente, nulla garantiscono. Ci sono poi delle leggende metropolitane. Una, popolare nei siti, è quella di guardare se ci siano imperfezioni nel Gratta e Vinci perché queste potrebbero essere un segnale che è vincente. In realtà, sono dei difetti di stampa e non “dritte” garantite. C’è anche chi pensa che i numeri di serie offrano maggiori probabilità di vittoria o che i primi e gli ultimi di un lotto non siano mai vincenti. Ribadiamo, sono leggende metropolitane che girano nei siti, senza nessuna evidenza certa.