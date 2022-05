Si avvicinano le vacanze e, magari, ci siamo rivolti alla nostra agenzia di viaggio chiedendo qualche preventivo. Purtroppo, a volte, chi ha famiglia si vede presentare delle cifre inavvicinabili per fare le classiche due settimane in pensione. Il che avvilisce.

Del resto, con questa crisi diventa difficile aumentare le nostre entrate. Ci proviamo, magari cercando di arrotondare stipendio e pensione. Però, se siamo quelli che vogliono il tutto e subito, una alternativa per sfidare la sorte ce la dà il Gratta e Vinci.

I soldi investiti non sono pochi, ma potremmo essere premiati dalla buona sorte

Per vincere soldi potremmo tentare la fortuna con le lotterie istantanee. Senza esagerare, ovviamente, perché la ludopatia è malattia pericolosa sulla quale facciamo bene a vigilare sempre. Sono in tanti gli italiani che provano a svoltare acquistando una lotteria istantanea. In base alle proprie possibilità.

C’è chi, ad esempio, predilige i Gratta e Vinci da 2 euro prendendo in esame le loro probabilità di vincita. Oppure, cercano di fare il colpo da 2 milioni di euro con quelli da 10 euro. Insomma, ognuno giocherà la somma che può permettersi.

E ci sono diversi che preferiscono non comprarne tanti, ma puntare tutte le possibilità su quelli più cari. Ovvero, i Gratta e Vinci da 20 euro. Avevamo già visto, con ProiezionidiBorsa, le percentuali di vittoria di quelli che si comprano dal tabaccaio o in edicola. Ma c’è un’altra categoria di questi Gratta e Vinci da 20 euro altrettanto allettante. Ovvero, quelli che si acquistano con il cellulare.

Per vincere tanti soldi potremmo tentare la fortuna con il Gratta e Vinci da 20 euro grazie a queste percentuali davvero molto interessanti

Abbiamo visto, infatti, che esiste un modo alternativo di grattare, che non è solo quello con la classica monetina. Si può fare anche virtualmente, con lo smartphone. Basta collegarsi a uno dei tanti siti autorizzati che offrono queste lotterie istantanee virtuali. Il problema è quali scegliere.

In questo, ci aiuta il sito ufficiale AMD, cioè della Agenzia delle Dogane e Monopoli. Qui, infatti, sono elencate le probabilità di vittoria di ogni lotteria, sia essa cartacea o virtuale. Al momento, ne esistono quattro da fare con pc o cellulare.

Il primo si chiama Las Vegas Night Deluxe e ha una probabilità di vittoria molto alta per un premio massimo che, però, non è allettante. Infatti, possiamo arrivare a vincere “solo” 20mila euro, ma a farlo è 1 ogni 19.047,62 giocate effettuate. Vince dai 50 euro in su, invece, 1 giocata ogni 9,16. Il che non è male. Stesse percentuali di vittoria le offre, in alternativa, Golden Privé.

Il Miliardario Maxi offre un premio massimo ancora più basso, ma con migliori probabilità di ottenerlo. Infatti, i 5mila euro messi in palio li vince 1 ogni 1.875 giocate. E solo 1 giocata ogni 13,24 è vincente premi superiori ai 20 euro spesi, ovvero dai 50 euro in su. Stesse percentuali per Nuovo 100x Linea Plus.

Approfondimento

Si può sognare di diventare finalmente ricchi grazie a questi Gratta e Vinci da 20 euro che hanno diverse e interessanti probabilità di vincere bei premi