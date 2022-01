Il pan di Spagna è una delle preparazioni più utilizzate in pasticceria per la realizzazioni dei dolci farciti ed elaborati. Immaginiamo una torta di compleanno farcita con fragole e panna, oppure un classico zuccotto composto da tanti pezzi di pan di Spagna assemblati ad incastro e farciti con golosissime creme.

Una base perfetta per ogni tipo di creazione di pasticceria, come la più semplice aromatizzata agli agrumi o alla vaniglia con una spolverata di zucchero a velo. Ma anche la più gettonata, magari non con la solita crema al mascarpone.

Purtroppo non sempre riusciamo ad ottenere un pan di Spagna soffice e leggero come una nuvola, proprio perché bisognerebbe conoscere questo segreto di pasticceria che in pochi sanno.

I trucchi per poter preparare un dessert senza eguali

Una ricetta semplice che impiega più tempo nella lavorazione garantendo un’ottima consistenza nonostante non ci sia il lievito. Questo è il segreto che molte persone ignorano, oltre alle proporzioni degli ingredienti e la sequenza da seguire.

L’impasto durante la lavorazione lenta, incorporerà tanta aria, fondamentale per renderlo soffice e leggero come una nuvola.

Ingredienti

4 uova

150 gr di zucchero

200 gr di farina

la buccia di limone grattugiata

un pizzico di sale

Per avere un pan di Spagna alto e soffice come una nuvola è questo il segreto da pasticceria che dovremmo conoscere

Procedimento

Iniziare la preparazione prendendo le uova a temperatura ambiente e montarle a neve con un pizzico di sale e l’aiuto di uno sbattitore elettrico. Continuare per circa 15 minuti, aggiungendo progressivamente lo zucchero e la buccia di mezzo limone grattugiata, fino a quando il composto non sarà ben spumoso.

Passare alla farina che dovrà essere aggiunta pian piano e setacciata con l’aiuto di una paletta in silicone per non formare i grumi. Per contribuire ad incorporare l’aria progressivamente amalgamare l’impasto con dei movimenti dall’alto verso il basso.

Adesso prendere una tortiera, imburrarla ed infarinarla con cura e versare l’impasto che dovrà essere livellato ed infornato per circa 40 minuti a 180°C.

Letture consigliate

Solo 2 ingredienti che abbiamo tutti in cucina per rimuovere ogni forma di sporcizia su questo strumento da lavoro indispensabile