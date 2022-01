Non la solita crema al mascarpone ma questa semplice e gustosa da mangiare a sbafo pronta in soli 5 minuti

Questi sono giorni duri per chi vuol mantenere la linea non cadendo in tentazione. Molte sono le prelibatezze che possono deliziare il palato ed alcune sono già state assaporate. Tra pranzi, aperitivi, cene e addirittura colazioni da re, si cerca di non farsi mancare nulla, coccolandosi con il buon cibo e la buona compagnia di questi giorni.

Tra tutti i dolci che abbiamo portato in tavola in queste feste natalizie, sicuramente uno di questi è ancora presente nella nostra dispensa, pronto per soddisfare una voglia veloce e fugace. È proprio questo tipico dolce veronese, che è possibile farcire non con la classica crema al mascarpone, ma con questa, gustosa e da mangiare a sbafo pronta in soli 5 minuti.

Come farcire il tipico dolce veronese con questa squisita crema di alta pasticceria

In soli 5 minuti è possibile far colpo su tutti con questa meravigliosa crema, da spalmare sul nostro dolce natalizio per eccellenza, il pandoro. Ma non solo per il pandoro, qualsiasi dolce è perfetto come per questa soffice e leggera torta paradiso.

Per non dimenticare che se si vuol sperimentare un dolce lampo, basterà farcire dei fagottini di pasta sfoglia con questa meravigliosa crema. Insomma, qualsiasi abbinamento, che può essere un comune pan di Spagna, pasta sfoglia o pandoro, alla pasta frolla o ad altri impasti più lavorati e complessi. Con frutta, cioccolato o marmellata, qualsiasi abbinamento è la giusta occasione per sperimentare qualche idea svuota frigo in quattro e quattr’otto.

Ingredienti

2 uova;

150 ml latte intero;

45 gr di zucchero;

10 gr di farina;

una bustina di vanillina;

100 ml di panna fresca zuccherata.

Procedimento

Iniziare la preparazione della crema inserendo in un recipiente un uovo interno, un tuorlo e lo zucchero che dovrà essere lavorarlo con le fruste elettriche. Dopo aver ottenuto un composto ben lavorato e spumoso, aggiungere pian piano il latte a temperatura ambiente, la vanillina ed infine la farina.

La farina dovrà essere setacciata per evitare la formazione di grumi. Arrivati fin qui, versare tutto in una pentola che dovrà andare su fuoco moderato per circa 5 minuti, fino a quanto la crema non si sarà addensata. Durante questo passaggio, non bisogna dimenticare che la crema dovrà essere sempre girata con una frusta a mano o con un cucchiaio. In questo modo, si attaccherà sul fondo e non si brucerà.

Quando la crema sarà pronta, lasciarla raffreddare e nel frattempo montare la panna con l’aiuto delle fruste elettriche. Infine aggiungere la panna alla crema oramai fredda con l’aiuto di una paletta in silicone dal basso verso l’alto per non smontare la panna.

