Solo 2 ingredienti che abbiamo tutti in cucina per rimuovere ogni forma di sporcizia su questo strumento da lavoro indispensabile

La pulizia e l’igiene in casa sono due elementi importanti da non sottovalutare, soprattutto quando si parla della cucina in cui si manipolano gli alimenti. Ed è proprio in questo particolare punto della casa che spesso non ci accorgiamo che si rintana la sporcizia. Posti dove nessuno immagina.

Spesso un po’ tutti ci affidiamo a soluzioni semplici come i detersivi chimici, ma su alcune superfici è assolutamente sconsigliato perché potrebbero essere assorbite. In questo caso, quando poi questa superficie va a contatto con gli alimenti, questi potranno non essere tanto commestibili, soprattutto quando le proporzioni di detersivo sono considerevoli.

I ripiani da lavoro della cucina possono nascondere delle insidie

Per non dover buttare il cibo contaminato da un ripiano non gestito con prudenza, spesso viene lavato solo con l’acqua corrente e olio di gomito. Ma questa non è una soluzione ottimale, soprattutto sui piani da lavoro come il tagliere su cui ogni giorno vengono tagliati ogni genere di alimenti. Dalla cipolla, pomodori, verdura, carne e anche pesce. Insomma tutto ciò che deve essere tagliato passa da questo strumento indispensabile nella nostra cucina.

In alcune circostanze, dove il cibo non riesce ad essere rimosso solo con l’acqua, questo può trasformarsi in muffe davvero pericolose. Anche per questo motivo è davvero importante liberarsi di ogni residuo di cibo sul nostro tagliere.

Proprio per la sua importanza è fondamentale non utilizzare detergenti chimici per igiene e pulizia. Con 2 ingredienti che abbiamo tutti in cucina sarà possibile rimuovere ogni forma di sporcizia su questo straordinario ed indispensabile strumento di lavoro.

Immaginiamo di tagliare la cipolla, la carne o anche il pesce. L’odore non riuscirà mai ad andare via se non pensiamo di utilizzare un detergente chimico, assolutamente sconsigliato, oppure ci adattiamo ad uno dei rimedi della nonna.

Solo 2 ingredienti che abbiamo tutti in cucina per rimuovere ogni forma di sporcizia su questo strumento da lavoro indispensabile

Innanzitutto il tagliere di legno prima di essere utilizzato, dovrà essere tamponato con un po’ di olio di oliva per creare una piccola barriera. Il legno assorbirà completamente l’olio, non compromettendo il risultato finale e successivamente potrà essere utilizzato nelle nostre preparazioni culinarie.

Dopo aver utilizzato il tagliere, pulirlo al meglio con della carta assorbente. Poi cospargerlo con il bicarbonato di sodio e una spruzzata di succo di limone con un po’ d’acqua. Dopo che questi due ingredienti avranno fatto effetto, riusciremo a pulire perfettamente il tagliere. Quindi rimuovere con una spatolina tutta la superficie, passare un panno umido e lasciarlo ad asciugare.

