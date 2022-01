Un problema che in moltissimi hanno è quello del grasso in eccesso che tende ad accumularsi nei punti critici. Dopo una certa età con il rallentamento del metabolismo, in moltissimi faticano ad intaccare le riserve più ostinate e spesso gli sforzi più costanti non sono sufficienti.

Diete drastiche, attività sportiva intensa e trattamenti di bellezza non sono sempre sufficienti e ci sembra che non riusciremo mai ad ottenere risultati visibili.

Per fortuna, nel mondo della medicina estetica è apparso un trattamento innovativo che ha riscontrato molto successo. Infatti, altro che liposuzione o diete drastiche, per ridurre il grasso ostinato potremmo provare questo trattamento estetico economico e senza bisturi, vediamo di cosa si tratta.

Un trattamento perfetto se abbinato ad uno stile di vita sano

Il trattamento di cui parliamo oggi ha già riscontrato molto successo tra influencer e persone dello spettacolo per il suo effetto naturale. Stiamo parlando della criolipolisi, una terapia non invasiva che potrebbe sostituire gli interventi di liposuzione in certi casi.

Questo trattamento medico agisce direttamente sui cumuli di grasso, riducendoli grazie all’azione del vuoto alternata a quella del raffreddamento. L’effetto che si ottiene è molto simile a quello di una classica liposuzione, con una riduzione visibile del grasso e della massa grassa.

Altro che liposuzione o diete drastiche, per ridurre il grasso ostinato potremmo provare questo trattamento estetico economico e senza bisturi

La criolipolisi non utilizza il bisturi, di conseguenza non saranno visibili cicatrici o danni alla pelle. È molto importante, però, che vanga realizzata in una clinica medica da un medico specializzato tramite apparecchiature certificate.

Prima di sottoporsi a questo intervento verranno fatti esami che accertino l’idoneità della persona. Non tutti possono sottoporsi a questo trattamento, il paziente ideale non è in grave sovrappeso e presenta un buon tono muscolare.

La criolipolisi si può realizzare in zone localizzate sia del corpo che del viso. Viene spesso usata per ridurre il doppio mento e il grasso sotto alle braccia, oltre che per ridurre il classico grasso attorno ai fianchi e alle cosce. Se vogliamo apparire più snelli senza operazioni invasive questo procedimento potrebbe fare per noi. Un altro vantaggio è il prezzo, molto più economico rispetto a una liposuzione.

Approfondimento

Se amiamo apparire più radiose e giovani ma non siamo disposte a ricorrere al bisturi dobbiamo provare questo rimedio contro le occhiaie.