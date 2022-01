Chi di noi ha i capelli medi o lunghi sa bene come sia difficile mantenerli puliti per oltre due giorni. Se non siamo disposte a lavarli di continuo, è probabile che ci si arrenda e si lascino i capelli untuosi sino al prossimo lavaggio.

Lavare la nostra chioma con troppa frequenza non è infatti una buona idea perché potrebbe peggiorare la situazione. Se usiamo un po’ di creatività, potremo ottenere capelli ordinati ed eleganti anche nei giorni in cui non sono puliti grazie ad alcune acconciature. Ecco, perciò, come i capelli sporchi e grassi saranno mascherati per almeno due giorni grazie a queste acconciature semplici ma alla moda.

Un pettine e un pizzico di creatività

Se vogliamo prenderci cura dei capelli dopo due giorni dallo shampoo, abbiamo diverse alternative. Possiamo “lavarli” con uno shampoo secco o con del semplice talco, in modo da ridurre il grasso. Non sempre questi metodi sono efficaci, ma possiamo provare in caso di emergenze.

Se invece non abbiamo tempo e siamo di fretta, dobbiamo provare alcune acconciature raccolte che oltre a mascherare lo sporco e l’unto mettono in risalto la nostra bellezza con eleganza.

Possiamo per esempio realizzare un semplice messy bun, ovvero uno chignon spettinato con delle ciocche lasciate libere sul davanti. Utilizzando qualche forcina e un po’ di lacca e i nostri capelli saranno raccolti in maniera semplice ma elegante. Questa opzione è perfetta se i capelli sono visibilmente sporchi anche sulle punte.

Se invece i capelli sono sporchi vicino alle radici ma si presentano puliti nelle lunghezze, possiamo creare un’acconciatura semi raccolta. Usando un pettine fine con una punta di ferro possiamo ripartire a metà testa la chiome e raccogliere la parte superiore. Possiamo fare un codino oppure una treccia. Dovremo premurarci di tirare la parte alta dei capelli per un effetto elegante e che mascheri completamente lo sporco.

Un altro metodo che ora è sempre più alla moda è quello di usare un cerchietto glamour per incoronare il volto. Ultimamente sta impazzando la moda dei cerchietti in velluto o in pizzo, che fermano i capelli creando un interessante rilievo. Non ci resta che raccogliere indietro i capelli perfettamente pettinati con uno di questi accessori e la nostra capigliatura sarà perfetta anche per le occasioni più formali. Nessuno sospetterà che i capelli non sono freschi di shampoo e anzi, faremo un figurone.

