Ogni giorno la maggior parte delle persone fa penitenza a tavola per potersi godere il dolce della domenica. Sofisticato o no, il dolce è uno dei peccati di gola più difficili da resistere e di certo non può mancare in famiglia per coccolarci un po’.

Tra le mille preparazioni che si tramandano da madre in figlia, questa ricetta le batte tutte per la sua genialità. Insomma, mai vista una millefoglie pronta in 5 minuti con solo 3 ingredienti ed ottenere un risultato straordinario.

Un goloso dessert che salverà la domenica da visite inaspettate

Non solo in famiglia, ma anche quando ci sono ospiti improvvisi, in soli 5 minuti si potrà preparare una millefoglie deliziosa. Una ricetta che non comprende la preparazione con la pasta sfoglia, in quanto è possibile recuperare, già belle e pronte, delle sfogliette perfette per la realizzazione di questo dolce lampo.

Sono delle classiche sfogliette di pasta sfoglia ricoperte di zucchero che normalmente si trovano in ogni supermercato alla modica cifra dai 50 centesimi o a meno di 2 euro. Insomma una grossa svolta per il nostro tempo e anche al nostro portafoglio acquistandole per dolci da realizzare all’ultimo minuto.

Ingredienti

250 gr di ricotta

biscotti millefoglie

un cucchiaio di zucchero

un’arancia

Mai vista una millefoglie così buona pronta in 5 minuti e con solo 3 ingredienti per un risultato straordinario

Procedimento

Iniziare la preparazione prendendo una ciotola e versare la ricotta, un cucchiaio di zucchero ed amalgamare. Poi con l’aiuto di un passaverdure, passare la ricotta zuccherata per ottenere un effetto pannoso ed aggiungere la buccia grattugiata di un’arancia.

Amalgamare ancora con l’aiuto di una paletta in silicone, ed aggiungere pian piano il succo di mezza arancia precedentemente filtrato.

Adesso prendere le sfogliette e posizionarne qualcuna sul fondo di un piatto, calcolando quante sfogliette abbiamo, quindi non più di 4 o 5. Poi prendere la crema, inserirla in una sac à poche e iniziare a fare tanti ciuffetti per farcire il primo strato.

Ricoprire con uno strato di sfogliette e continuare così fino a quando non saranno finiti gli ingredienti. Adesso lasciare che riposi in frigorifero per almeno un’ora prima di servirla.

Nel frattempo si posso preparare delle decorazioni alternative come la scorzetta d’arancia candita ricoperta di cioccolato. Oppure una fetta intera d’arancia candita che si potrà realizzare velocemente in forno cosparsa di zucchero a velo.

