Fa un po’ sorridere vedere i film più recenti che hanno come protagonisti Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger. I 2 simboli numero 1 della fisicità esplosiva, dei muscoli possenti e dei risultati della palestra della nostra gioventù. Se le ragazze avevano in camera il loro poster, non scherzavano nemmeno i maschietti che li vedevano come mete quasi irraggiungibili. Ovviamente sono passati gli anni i due signori in questione veleggiano verso la terza età. Il tempo passa per tutti e oggi sono cambiati anche i simboli della muscolarità. Da Cristiano Ronaldo a Dwayne Johnson, spassosissimo in questo suo film, passando per Vin Diesel o Gerard Butler. Fisicità esplosive, frutto di ore e ore di allenamenti, personal trainer di successo e dieta equilibrata. Magari non potremmo arrivare ai loro livelli, ma buttare giù qualche chilo sarà possibile, con tanta dedizione e qualche rinuncia a tavola.

Direttamente da Rocky un paio di suggerimenti utili

Abbiamo fatalità citato non a caso Sylvester Stallone, che nei due ruoli di Rambo e Rocky ha messo in mostra tutta la sua potenza muscolare. Andando proprio a riprendere gli allenamenti del film Rocky IV girato in Russia, fatalità, prendiamo spunto per due esercizi che possiamo fare anche a casa:

saltare con la corda;

fare i piegamenti sulle braccia, le flessioni.

Mentre il primo esercizio ci riporterà a quando da bambini giocavamo assieme alle ragazzine, il secondo è decisamente più impegnativo. Ed è anche uno di quei classici esercizi, come gli addominali, abbastanza faticosi e per questo spesso abbandonati troppo presto.

Per aumentare con successo la massa muscolare arrivano dal cinema e dalle palestre dei vip questi 4 esercizi da fare comodamente a casa

Saltare con la corda, se non abbiamo problemi di schiena e di ginocchia, sarebbe l’attività consigliata per smaltire velocemente grassi e tossine. Pensiamo solo che, secondo le specifiche tabelle sportive, saltare una decina di minuti con la corda, potrebbe farci consumare quasi 200 calorie. Oltre, ovviamente a migliorare l’agilità, tonificare tutti i muscoli e migliorare il tono dei glutei, delle gambe, ma anche di braccia e addominali. Oltre alle flessioni che abbiamo consigliato sopra, ci sarebbero ovviamente gli addominali, da fare su un tappetino, magari accompagnati dalla musica. Non stiamo qui a ripetere ancora a cosa fanno bene flessioni e addominali, ma concentriamoci sull’ultimo esercizio che consigliamo.

Ultimo ma non per importanza

Per aumentare con successo la massa muscolare dovremmo fare il cosiddetto “twist”, ossia la torsione del busto con un semplice bastone. Esercizio che punta decisamente a tonificare e sviluppare i muscoli dei fianchi e del girovita, aggredendo i famosi cuscinetti. Attenzione però a farlo con moderazione, seguendo dei percorsi didattici se non conosciamo la materia per non rischiare degli infortuni alla schiena lunghi e fastidiosi.

Approfondimento

Altro che cyclette e tapis roulant ecco l’attrezzo ginnico che brucerebbe più calorie rinforzando gambe e braccia e ideale per dimagrire