Prendiamo la classica serata in cui cerchiamo una commedia divertente e in grado di farci passare malinconia e stress. L’occasione per riunire tutta la famiglia sul divano, magari assaporando una meravigliosa tisana rilassante. Oppure, facendo la gioia dei più piccoli, con una montagna di popcorn. Ecco, allora che se vogliamo letteralmente morire dalle risate, non dobbiamo perdere il film che suggeriamo oggi. Visibile con l’abbonamento di Netflix, ha riscosso un discreto successo negli Stati Uniti, grazie anche alla presenza di due attori molto popolari. Tuffiamoci immediatamente nei consigli per la visione di questa divertentissima pellicola. 2 ore di risate a crepapelle in questa spassosissima commedia adatta a tutta la famiglia, anche se forse con qualche parolaccia di troppo.

Ancora una volta Dwayne Johnson in grande spolvero

È stato l’attore americano, forse a sorpresa, più pagato dell’ultimo biennio, quel Dwayne Johnson, vera e propria montagna di muscoli. Presente ormai come il prezzemolo in tutti i film di azione più famosi di Hollywood, ma ultimamente molto utilizzato anche nelle commedie. Ed è proprio il caso di “Una spia e mezzo”. Travolgente commedia che racconta la riunione di due ex compagni del college, che si trovano a sventare un intrigo internazionale. Ma mentre il primo protagonista è un agente della CIA, abituato alle missioni, il secondo è un tranquillissimo e ordinario impiegato. Che si troverà a fare i conti di colpo con sparatorie, inseguimenti e scazzottate che ci faranno veramente uscire le lacrime dalla gioia.

2 ore di risate a crepapelle in questa spassosissima commedia su Netflix che ci farà letteralmente cadere dal divano

Il regista di questo piacevolissimo film viene dal Mondo dei cartoni animati. Rawson Marshall Thurber riesce in effetti a trasferire in un film tutta l’adrenalina e la magia di un cartone animato di avventura. Il film si è rivelato un vero e proprio successo anche al botteghino. Costato circa 50 milioni di dollari, di cui buona percentuale nel cachet degli attori, ne ha incassati quasi 220. Sicuramente oltre al divo Johnson, è sempre più spettacolare l’emergente Kevin Hart. Attore di colore, che con quel suo buffissimo strabismo naturale, ricorda un po’ gli attori americani degli anni ’60. Tutto fuoco e fiamme, riesce a sorprendere lo spettatore ogni volta che deve dire una battuta. Per non parlare poi di quella sua buffa fisicità, che fa ridere anche in una semplice caduta.

