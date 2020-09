Lasciata ormai alle spalle l’estate e la ricerca di cibi freschi e salutari, l’inverno porta con sé il desiderio di alimenti più consistenti e in grado di darci energia. Consumiamo più benzina per permettere al corpo di rimanere caldo e attivo e serve il via a bruciare i grassi e migliorare la muscolatura con questi cibi. I nostri Esperti vi spiegheranno come abbinare alimenti in grado di potenziarci, ma senza ingrassare. Scovando tra i preferiti dagli sportivi, quei piatti che fanno la differenza nel rapporto consistenza-massa muscolare. Ovviamente il consiglio di fare sport o attività fisica è sempre valido!

Pollo e tacchino

Ne abbiamo parlato anche in un articolo sullo zinco, ricordando come il suo apporto sia basilare per il nostro organismo. Assumerlo attraverso la carne bianca, con indice glicemico molto basso, significa portare quantità e qualità all’organismo. Non dobbiamo esagerare con l’assunzione di carne bianca, anche se dipende sempre dal lavoro che facciamo, ma il suo contributo è fondamentale. Ricordiamoci che pollo e tacchino favoriscono il metabolismo, proteggono il cuore e aiutano le difese immunitarie a rinforzarsi.

Uova e latticini

Bruciare i grassi e migliorare la muscolatura con questi cibi, tra cui uova e latticini. I formaggi magri potenziano la muscolatura e migliorano il metabolismo. Ecco perché sono perfetti al nostro bisogno. Uniti alle uova, che portano la vitamina J e le proteine, permettono una sinergia attiva nel prevenire i grassi, eliminare le tossine e favorire l’ossigenazione del sangue!

Una bella costata

Abusare della carne rossa rischia di compromettere alla lunga colon e pancreas, ma una bella costata ogni tanto ci vuole proprio! Ricchissima di ferro e proteine, la carne rossa è comunque fondamentale se vogliamo immettere energia e benzina nel nostro organismo. Considerate poi che l’enzima della carnitina serve a produrre energia pulita per il fabbisogno giornaliero, soprattutto se svolgiamo un lavoro usurante. Godetevi anche una tagliata con le verdure cotte, magari zucchine e melanzane. Nutrienti completi per il vostro corpo! Suggerimento finale: spremete mezzo limone sulla carne. Vi fornirà vitamina C e consentirà al metabolismo di assimilare meglio i nutrienti della carne e distribuirli più velocemente nel sangue.

Approfondimento

