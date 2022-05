Con l’arrivo delle prime calde giornate di maggio, si è aperta ufficialmente la stagione di cibi e bevande fresche e golose che piacciono tanto a grandi e piccini. Torna a solleticare il palato, ad esempio, la golosissima crema di caffè. Ci sono tantissime ricette per poterla preparare in casa, buona e densa come quella del bar. Una in particolare, ha solo 3 ingredienti e si prepara in appena 3 minuti. Come resistere poi al mitico gelato? Una vera bontà che rinfresca il palato per tutta l’estate. Anche in questo caso, non serve essere degli esperti del settore per replicarlo in casa. Possono bastare 2 ingredienti per preparare un gelato buono da leccarsi i baffi.

Tra i dolci più amati di sempre spicca il tiramisù. Una preparazione al cucchiaio che rende felici le papille gustative di tutti in poche mosse. La ricetta originale prevede una base di savoiardi, inzuppati nel caffè e ricoperti di una crema nata dall’unione di mascarpone, uova e zucchero. Previsto anche un po’ di liquore in alcune varianti, oppure l’aggiunta della panna. Questa sera, invece, prepareremo un cremosissimo tiramisù senza uova e panna pronto in un batter d’occhio.

Ingredienti

200 g di biscotti (tipo savoiardi) senza uova;

700 g di mascarpone;

400 ml di caffè;

90 g di zucchero a velo;

cacao amaro q.b.

Cremosissimo tiramisù senza uova e panna per stupire tutti con un dolce al cucchiaio strepitoso pronto in 10 minuti. Procedimento

In una ciotola versare il mascarpone e lavorarlo con lo zucchero a velo. In questa fase è consigliato lavorare gli ingredienti con delle fruste elettriche. Altrimenti, in alternativa anche un cucchiaio va bene, l’importante è non lasciare che si formino i grumi. Intanto, preparare il caffè, zuccherarlo e versarlo in una ciotola per farlo intiepidire. Successivamente, immergere i savoiardi nel caffè (senza farli diventare troppo morbidi) e poi sistemarli in fila sul fondo di una pirofila.

A questo punto, versare circa metà della crema al mascarpone. Con un cucchiaio o una spatola spalmare e livellare lo strato di crema. Poi, spolverare un po’ di cacao amaro e procedere con la creazione del secondo strato. Dunque, ricreare uno strato di savoiardi e poi ricoprire con la crema. Infine, una bella spolverata di cacao amaro. Per rendere ancora più golosa la ricetta, si consiglia si spezzettare un po’ di cioccolato fondente o a latte e distribuire alla fine di ogni strato. A questo punto, il tiramisù è pronto. Non ci resta che lasciarlo raffreddare in frigo e tirarlo fuori all’occorrenza.

Approfondimento