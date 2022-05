Tra i piatti tipici più amati della cucina italiana c’è sicuramente il risotto. Allo stesso tempo, la ricetta originale non è certo fra le più dietetiche. Se, però, vogliamo arrivare preparati alla prova costume, dovremmo fare scelte diverse. Certo, una sola ricetta non cambierà la nostra figura, ma può essere una valida aggiunta a una dieta sana ed equilibrata.

Ecco perché un cremoso risotto light senza burro e a base di verdura potrebbe fare al caso nostro. Soprattutto, però, siamo sostituendo il classico riso bianco con del riso integrale. Questo migliorerebbe il metabolismo e controllerebbe l’assorbimento di zuccheri. Può quindi diventare un valido alleato se cerchiamo di perdere qualche chilo. Possiamo applicare lo stesso principio anche ad altre ricette e persino alla pizza, se la ordiniamo in un certo modo.

Ingredienti

320 g di riso integrale;

1 cipolla non molto grande;

600 ml di brodo vegetale caldo;

½ bicchiere di vino bianco;

350 g di radicchio rosso;

2 cucchiai di olio extravergine;

formaggio parmigiano q.b.

Per arrivare in forma all’estate ecco un risotto veloce e buono grazie a un semplice ingrediente

La procedura da seguire è pressappoco la solita prevista per un classico risotto. Per prima cosa tagliamo la cipolla a pezzi molto piccoli e mettiamola da parte. Dopodiché, affettiamo anche il radicchio.

Prima di cominciare a cucinare il riso, dobbiamo anche mettere a scaldare il brodo vegetale. Per ottenere i migliori risultati e consigliamo di prepararlo a casa, utilizzando anche i resti delle verdure. In questo modo saremo certi di ottenere un brodo salutare e, se ne prepariamo in grandi quantità, ne avremo a disposizione anche nelle prossime occasioni.

Ora, versiamo massimo due cucchiai di olio extravergine in un ampio tegame. Aggiungiamo la cipolla e lasciamola imbiondire per qualche minuto. A questo punto, mettiamo in padella anche il riso, sino a farlo diventare traslucido. Continuiamo a girare per evitare di bruciarlo e poi sfumiamolo con il vino bianco.

Ora aggiungiamo il radicchio e due mestoli di brodo. Continuiamo a versarne altro quando quello versato in precedenza sarà stato assorbito e sinché il riso non sarà cotto al dente. Spegniamo il fuoco e aggiungiamo una modesta quantità di parmigiano, ricordandoci che sarebbe meglio non esagerare.

Ecco, quindi, la ricetta giusta per arrivare in forma all’estate senza rinunciare al gusto. Se poi ogni tanto vogliamo concederci anche il dolce, prepariamone uno senza burro.

