L’autunno è forse la stagione più romantica. Non fa ancora freddo come d’inverno, spesso regala qualche barlume di tarda estate oppure, al contrario, serate di pioggia fitta. Quelle in cui non si vuole uscire di casa, ci si dedica alle proprie passioni tra le quattro mura. Una di queste può essere la cucina o un buon libro o una serie tv o film e, perché no, serate romantiche a lume di candela. Da chiudere, poi, sotto il primo piumone stagionale.

È una stagione che condensa al suo interno molti dei piaceri della vita. Come un buon bicchiere di vino, un camino acceso, il profumo delle castagne, un massaggio rilassante e coinvolgente.

Prima di tutto questo, però, possiamo soddisfare il nostro palato e quello della nostra commensale con un piatto molto delicato. Che racchiude in sé uno dei sapori più spettacolari dell’autunno. Un risotto ai funghi porcini che arricchiremo con del croccante speck. Ecco la ricetta per due persone.

500 ml di brodo;

200 grammi di funghi porcini;

160 grammi di riso;

mezza cipolla;

olio extravergine d’oliva;

un bicchiere di vino bianco;

un etto di speck;

parmigiano;

una noce di burro.

Come preparare un risotto gourmet in autunno per una cena romantica

Per iniziare la preparazione, prendiamo una padella adatta per risotti e irroriamola con olio extravergine d’oliva. Dotiamoci di una grattugia e andiamo a tagliare la cipolla molto molto fine. Imbiondiamo a fiamma intensa, prima di aggiungere i funghi.

Questi non dovranno essere lavati sotto acqua corrente. Sarà sufficiente togliere i residui di terra dalla base, andandola a raschiare sul gambo. Quindi, si procederà con un taglio a pezzotti. Una volta nella padella, dovranno stare sul fuoco una decina di minuti circa. Se vogliamo, possiamo aggiungere del prezzemolo fresco e una piccola presa di sale.

Al termine del tempo previsto, andremo a buttare il riso. Importante sarà farlo tostare per qualche minuto a fuoco vivo, prima di aggiungere il bicchiere di vino bianco e farlo sfumare. La cottura dovrà continuare aggiungendo il brodo a poco a poco.

Come abbrustolire lo speck

Nel mentre ci occupiamo dello speck. Andremo a tagliarne le fette a striscioline, che metteremo in una padella antiaderente, per farle diventare croccanti. Saranno sufficienti pochi minuti in cui ci divideremo tra il risotto da girare e lo speck da abbrustolire.

Quindi, al termine della cottura, facciamo mantecare bene con burro e abbondante parmigiano. Prima di impiattare e di concludere il tutto con il salume tipico del trentino ben croccante. Da disporre equamente all’interno del riso e sui bordi del piatto.

Ecco, dunque, come preparare un risotto gourmet in autunno per una cena intima con il proprio partner. Un piatto delicato, ideale per una serata speciale.

