Il freddo novembrino che sembra aver invaso questa ultima fase di settembre ha spinto tutti noi a dover cambiare in maniera abbastanza frettolosa e radicale le nostre abitudini. Abbiamo infatti detto addio ai vestiti leggeri e alle pietanze fresche ed estive per dare il benvenuto alla stagione più umida e ventosa. Per festeggiare il suo arrivo, dunque, oggi consigliamo una ricetta molto basilare ma estremamente goduriosa, che sicuramente sarà in grado di svoltarci la cena dopo una giornata passata a lavorare.

Serviranno infatti pochissimi sforzi per preparare questo primo piatto degno di uno chef. È infatti semplice e delicato questo risotto di origine piemontese che per la sua preparazione richiede veramente pochi ingredienti economici e di facile reperibilità. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Gli ingredienti necessari per circa 3 persone

350 g di riso carnaroli;

50 g di burro;

una cipolla, preferibilmente bianca;

1 cucchiaio di concentrato di pomodoro;

1 cucchiaio di grana grattugiato;

1 litro di brodo vegetale;

sale fino q.b.;

pepe nero q.b.;

olio EVO q.b.;

1/2 bicchiere di vino bianco secco.

Semplice e delicato questo risotto di origine piemontese facile da preparare

Per prima cosa è necessario mondare e tagliare la cipolla a fette molto sottili. Mettere poi a scaldare del brodo vegetale, aggiungendo un cucchiaio di concentrato di pomodoro. Prendere poi una casseruola e mettere a rosolare la cipolla appena mondata con 25 g di burro e un filo di olio. Mettere gli altri 25 g in freezer con il parmigiano grattugiato. Appena la cipolla comincia a diventare trasparente mettere il riso e iniziare a tostarlo. Dopo pochi minuti aggiungere la quantità di vino bianco segnata nella lista ingredienti e farla evaporare grazie all’utilizzo della fiamma alta. Nel frattempo, mescolare per amalgamare bene i sapori. Versare il brodo a mestolate in diverse riprese fino a coprire il riso. Una volta che si riassorbe, ricominciare a coprire con il brodo fino a quando questo non si esaurirà.

L’intero processo di cottura si attesta intorno ai 13 minuti. Togliere dal freezer burro e parmigiano e buttarli nella preparazione per effettuare una mantecatura con i fiocchi. Mescolare bene e se necessario aggiustare con la quantità desiderata di sale fino e pepe nero macinato. Lo shock termico renderà il tutto più cremoso. Servire in un piatto e cospargere con dell’ulteriore parmigiano.

