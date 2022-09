Preparare un risotto veloce e speciale con 1 dei pesci più gustosi ed economici

Non abbiamo ancora le statistiche commerciali di vendita che riguardano il riso in questa estate 2022. Potrebbe sembrare una semplice curiosità, ma questo prodotto italiano, ancora una volta tra i migliori del Mondo, è stato protagonista anche durante l’estate. Se qualcuno pensava che il momento migliore per il riso potesse essere solo l’inverno, sicuramente potrebbe ricredersi. In un’estate particolarmente calda e afosa tantissimi italiani infatti hanno riscoperto il piacere del riso freddo o insalata di riso. Quando facevamo fatica a mangiare per il caldo e cercavamo un’alternativa all’anguria e al melone, ecco rispuntare proprio il riso freddo. Un piatto completo, fresco, saporito e in grado di prestarsi a moltissime varianti. Ma come l’autunno ecco ricomparire la voglia del tradizionale risotto, che però proponiamo ai nostri Lettori proprio in una variante abba abbastanza estiva. Senza dimenticare una ricetta straordinaria per chi ama quello col pesce.

Il primo piatto con il tonno

Andremo a preparare un risotto col tonno, utilizzando semplicemente quello tradizionale sott’olio, assieme a una serie di ingredienti semplici che completeranno questa ricetta. Magari utilizzando quello al naturale, più leggero e anche meno calorico. Ecco allora cosa ci servirà per quattro persone:

400 g di riso per risotti;

150 g di tonno sott’olio;

1 cipolla;

un paio di spicchi d’aglio;

possibilmente del brodo di pesce, al limite vegetale;

vino bianco fermo;

olio evo;

burro.

Prendiamo la cipolla, sbucciamola, laviamola e affettiamola, mettendola a rosolare in una padella col burro.

Trasferiamo nella pentola che useremo per il risotto, cominciando a mantecare il riso, bagnandolo con del vino bianco fermo e facendolo tostare.

Mescolando col cucchiaio di legno, iniziamo a calare il brodo caldo che avremo portato e ebollizione in una pentola a fianco.

In un tegamino facciamo rosolare l’olio e l’aglio e aggiungiamo il tonno, rosolando per non più di 1 minuto.

Togliamo l’aglio e aggiungiamo del prezzemolo, unendo il nostro sugo di tonno al risotto e mescolando fino alla cottura finale. Uniamo un ultimo pezzetto di burro per mantenere morbido e delicato il nostro risotto. Una ricetta veloce ed economica che usa il tonno, molto amato anche dai bambini e che potrebbe rivelarsi davvero la sorpresa autunnale.

