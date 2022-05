Quando scegliamo la meta mare dove passare la nostra estate, il colore dell’acqua e della spiaggia giocano un ruolo importante. Il mare deve essere cristallino e la sabbia fine, pulita e chiara. Quest’ultima però può essere di vari colori: ci sono spiagge bianche, nere e anche rosa.

E le spiagge rosa sono qualcosa di sensazionale, sia perché diverse dal solito sia perché molto d’impatto. Molte si trovano all’estero, fuori dall’Europa.

Quelle più belle le possiamo trovare in Indonesia, Bermuda, Bahamas, Caraibi e Filippine. Località tutte molto lontane dall’Italia, che ovviamente si possono visitare, ma il prezzo di partenza per un viaggio verso questi luoghi non è di certo economico.

Fortunatamente anche l’Europa ha le sue spiagge rosa, una anche in Italia. Il Belpaese è sicuramente famoso per le sue località di mare. Ci sono tantissime spiagge mozzafiato su entrambe le coste. Ci sono anche delle piccole cale, tutte da scoprire, che si possono raggiungere a piedi.

Ma la spiaggia rosa non è facilissima da trovare e quindi bisogna cercarla. In Europa ci sono 3 spiagge di questo colore che dobbiamo conoscere assolutamente. Due di queste non distano troppo dal nostro Paese e una invece si trova in Italia.

Le 3 località mare con sabbia rosa dove possiamo passare l’estate e visitare i dintorni

Partiamo da quelle che non si trovano in Italia. Una si trova a Creta ed è la spiaggia di Elafonisi. Non è molto facile da raggiungere e si trova a circa 80 chilometri da Chania. La particolarità di questa spiaggia è il colore, infatti sarà di una splendida tinta rosa.

In Spagna invece esiste una laguna rosa. Si trova vicino ad Alicante e qui sarà possibile fare una passeggiata sulla sua sabbia e ammirare la colorazione dell’acqua.

La laguna di Torrevieja è composta di acqua salata normalissima. Diventa però rosa grazie a un batterio capace di rilasciare un colorante rosato in acque salate.

Va da sé che questo effetto non accade sempre, e quindi ci sono alcuni turisti che sono rimasti incantanti dalla bellezza di quest’acqua, altri invece no.

Per finire andiamo in Italia, in Sardegna. La nostra isola ha tantissime spiagge incantate. Una delle più belle è sicuramente La Pelosa. La sabbia rosa in Sardegna si trova sull’isola Budelli, vicino alla Maddalena. Essendo presente su un’isoletta, raggiungerla non è facilissimo. L’unico modo per farlo è tramite barca. Ecco le 3 località mare con sabbia rosa dove possiamo passare le nostre vacanze estive.

