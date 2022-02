La pelle è una parte del corpo molto sensibile e in alcuni periodi può essere ancora più secca e screpolata del solito.

Gli sbalzi di temperatura e il clima secco di certo non aiutano e anzi potrebbero causare fastidio e prurito. Alcune persone hanno una pelle così sensibile che tende anche a creparsi, se non addirittura a sanguinare.

Questo fastidioso problema a volte si concentra nelle mani, altre nei talloni, nei gomiti e non solo. Se a seccarsi è soprattutto il viso, si può preparare una crema idratante e antirughe fai da te perfetta su ogni pelle. Per gomiti e talloni, invece, vediamo come preparare in pochi minuti uno scrub totalmente naturale.

Come prendersi cura della pelle nella propria routine di bellezza quotidiana

Per ammorbidire la pelle ruvida di gomiti, ma anche altre parti del corpo particolarmente sensibili, è importante prendersene cura con regolarità. Soprattutto nei periodi dell’anno più critici, non bisognerebbe commettere l’errore di trascurare il benessere della propria pelle.

Nella routine di bellezza quotidiana spesso ci si dimentica dei piedi, che invece sono importantissimi per sentirsi bene e a proprio agio. In inverno, bisognerebbe tentare di risolvere il problema dei piedi freddi a letto applicando qualche rimedio naturale che potrebbe stimolare la circolazione. Chi soffre di questo problema sa bene quanto i piedi freddi possano far venire i brividi in tutto il corpo.

Anche i gomiti necessitano di una cura costante. Mantenerli idratati è quindi il primo passo per evitare che diventino bianchi e secchi.

Per ammorbidire la pelle ruvida di gomiti e talloni ecco uno scrub naturale che la renderà liscia e pulita in profondità

Per prendersi cura di talloni e gomiti, si può fare a casa uno scrub levigante che pulisce la pelle e la rende morbida e liscia. Prepararlo è semplicissimo e serviranno solo tre ingredienti:

2 cucchiai di semolino;

1 cucchiaio di yogurt bianco;

1 cucchiaino di cannella in polvere.

Basta mescolare i tre ingredienti in una ciotola e lo scrub sarà pronto. Dato che lo yogurt preso direttamente dal frigorifero potrebbe essere troppo freddo, sarebbe meglio usarlo a temperatura ambiente.

Se si vuole applicare lo scrub su tutto il corpo, aumentare le quantità aggiungendo due cucchiai di semolino e due di yogurt.

Sulla pelle bagnata, prima o dopo la doccia, bisogna applicare una quantità adeguata di scrub e massaggiare, insistendo bene sulle parti più ruvide.

Una volta applicato lo scrub, procedere con la doccia sciacquando bene il corpo per eliminare ogni residuo.

Successivamente, si può applicare sui piedi una maschera naturale fai da te che li renderà ancora più morbidi e profumati.