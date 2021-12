Un problema comune nella stagione fredda è avere mani e piedi ghiacciati. Un fastidio intollerabile soprattutto a letto, quando addormentarsi diventa difficile perché i brividi si diffondono in tutto il corpo.

Una delle possibili cause di questo annoso problema può risiedere nella cattiva circolazione, che rende particolarmente sensibili al freddo. Se muovere o strofinare mani e piedi non basta, si può provare ad alleviare questo fastidio con un rimedio naturale da applicare appena prima di coricarsi.

Contro i piedi freddi a letto in inverno ecco il rimedio naturale che aiuterebbe a stimolare la circolazione

Chi soffre di piedi freddi le prova davvero tutte: boule dell’acqua calda, coperte di lana, calzini termici e altro ancora. Ma il freddo pare proprio non andarsene, facendo rimanere svegli a lungo e rendendo il sonno un vero calvario.

In alcuni casi, in presenza di basse temperature o di condizioni di stress, la situazione può peggiorare se si presenta il Fenomeno di Raynaud. Anche altre parti del corpo come dita, punta del naso e orecchie si raffreddano eccessivamente e cambiano colore. Questo accadrebbe perché i vasi sanguigni si restringono in modo anomalo, facendo diminuire il circolo di sangue alle estremità periferiche del corpo.

In questa condizione, difficilmente si riuscirà a dormire bene, ma c’è ancora un rimedio da sperimentare che potrebbe stimolare la circolazione: gli oli essenziali.

Come applicare gli oli essenziali sui piedi prima di andare a letto per averli morbidi caldi

Gli oli essenziali sono un prodotto versatile e prezioso sia per la casa sia per la cura personale. Abbiamo visto che basterebbero poche gocce di un olio essenziale per rendere i vestiti profumati anche senza necessariamente l’aiuto dell’ammorbidente. Sarebbero utilissimi anche per pulire la casa a fondo, velocemente e in modo naturale oltre ai soliti bicarbonato e aceto.

Per il viso, invece, sono gli ingredienti irrinunciabili di questo struccante viso fai da te 100% naturale pronto in soli 3 minuti.

Non tutti sanno, però, che gli oli essenziali apportano altri benefici, per esempio potrebbero aiutare a riattivare il microcircolo. Vediamo come applicare gli oli essenziali sui piedi prima di andare a letto per averli morbidi e caldi.

Versiamo nel palmo della mano 4 o 5 gocce di un olio come l’Argan o una noce di crema idratante. Aggiungiamo 2 gocce di un olio essenziale di lavanda, rosmarino, limone o ginepro a piacere e mescoliamo piano con due dita. Poi, massaggiamo delicatamente i piedi concentrandoci in particolare sulle punte. Quando sentiamo arrivare una delicata sensazione di calore, è il momento di infilarsi sotto le coperte. Contro i piedi freddi a letto in inverno ecco il rimedio naturale che aiuterebbe a stimolare la circolazione.

Prima del massaggio, potrebbe essere utile fare un pediluvio con acqua leggermente calda, aggiungendo mezzo pugno di sale grosso e 2 gocce di olio essenziale