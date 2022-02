Non c’è dubbio che questo sia il mese dedicato all’amore, tra pochi giorni potremo festeggiare insieme al nostro partner e magari fare un piccolo dono per suggellare il rapporto di unione.

Basterà anche solo un gesto, un mazzo di fiori classico, una scatola di cioccolatini o una cena a lume di candela. L’occasione è perfetta per evadere dalla quotidianità e andare a visitare un luogo, dove poterci rilassare e passare uno o più giorni in serenità.

Non solo le coppie, ma anche le famiglie potranno festeggiare insieme ai più piccoli, scegliendo delle valide alternative. Chi vorrà rimanere in casa potrà pianificare qualche simpatico gioco, coinvolgendo i bambini e dandogli dei compiti divertenti, come preparate una torta o una caccia al tesoro.

Se, però, volessimo uscire di casa, non ci sarà bisogno di lasciare i pargoli a una babysitter o ai nonni, perché sono tante le attività che potremo svolgere fuori.

A San Valentino organizziamo una gita fuori porta in una di queste mete romantiche adatte anche ai bambini

Se siamo alla ricerca di qualche posto speciale, per fortuna esistono diverse soluzioni per viaggiare tutti insieme, senza far annoiare nessuno.

Nell’eventualità in cui l’obiettivo sia uscire fuori dall’Italia, non c’è miglior momento che il carnevale per girare tra le vie suggestive di Nizza. Dall’11 al 27 febbraio la città organizzerà eventi, spettacoli, corsi gratuiti, carri e sfilate dedicate al “re degli animali”. Ci sarà un vero e proprio villaggio di carnevale con cerimonia d’apertura e parate durante tutto il periodo di festa. Basterà acquistare in tempo i biglietti e godersi lo spettacolo insieme alle persone che amiamo.

A Terni, dal 10 al 14, invece, allestiranno la manifestazione “Cioccolentino”, dedicato a questo dolce goloso, che conquista tutti i palati. Ci saranno show cooking, degustazioni particolari, spettacoli, vari produttori provenienti da tutta Europa. Non ci sarà tempo per annoiarsi, assaggeremo qualche sfizioso dolcetto e in più potremo visitare questa splendida città ricca di storia e molto affascinante.

Idee last minute

Se siamo vicini a Ferrara, a San Valentino organizziamo una gita fuori porta proprio in quella zona, dove organizzeranno il carnevale nel Castello Estense. In programma un evento dedicato a tutta la famiglia, per rivivere il Mondo delle fiabe, con creature singolari, principesse e principi. Non scordiamo, però, di andare in maschera per vivere poco più di un’ora di svago.

Invece, se vogliamo passare qualche giorno tra natura e meravigliosi paesaggi, andiamo al lago Maggiore. Ci aspettano idilliache cittadine, con atmosfere da sogno, come Arona, Verbania, Stresa e le isole Borromee, i nostri bambini sicuramente apprezzeranno.

Approfondimento

6 mete italiane romantiche per passare un tranquillo weekend autunnale in coppia