Per molte donne è importante curare il proprio aspetto, soprattutto con l’arrivo delle rughe è fondamentale non trascurare la propria pelle. Quindi, mattina e sera dedichiamo qualche minuto per nutrirla con creme anti age e idratanti, per non perdere l’elasticità dell’epidermide.

Anche l’alimentazione, in questo senso, è un ottimo alleato per contrastare i segni del tempo, grazie all’assunzione di vitamine e antiossidanti, potremo trovare giovamento. Sicuramente, poi, il trucco aiuterà il nostro look finale, con i giusti colori e tecniche sembreremo più giovani anche di 10 anni.

Per essere sempre al top, però, non dovremo sottovalutare il nostro taglio di capelli. Se scegliamo quello che più risalta i nostri tratti, infatti, il risultato sarà sorprendente.

I tagli di capelli che ringiovaniscono a 50 e 60 anni adatti a tutte le chiome per essere sempre alla moda

Non è detto che per apparire più giovani dobbiamo per forza avere dei tagli corti e insignificanti.

I capelli di media lunghezza hanno un grande fascino e non dovremo rinunciarci, la regola di base è che siano sani, lucenti, mai troppo piatti e in forma.

Se abbiamo un tipo di capello fine, la scelta più opportuna sarà scalarli, così da creare un poco di movimento. Quello più di tendenza, che risalta il volto di molte donne, è il long bob leggermente mosso e scalato, per aggiungere volume alla chioma.

Possiamo scegliere una frangia laterale, la riga centrale, oppure optare per uno shag per avere un effetto più spettinato.

Oppure creiamo dei folti ricci e un long shag per le occasioni più speciali, dove vogliamo essere al top e grintose.

I tagli che mantengono linee rette potrebbero appesantire e non valorizzarci abbastanza, ma non è detto, questo dipenderà anche dalla conformazione del volto.

Anche corti

I tagli di capelli che ringiovaniscono a 50 anni possono essere anche corti e molto originali.

Scegliamo dei colpi di luce e qualche ciuffo schiarito per dare luce al viso, poi cerchiamo di volumizzarli con dei prodotti adatti.

Molte star hanno il cosiddetto bixie cut, cortissimo dietro e di diverse lunghezze davanti, a seconda del proprio gusto personale.

Anche il pixie è molto quotato, è, però, una scelta coraggiosa, perché davvero molto corto. L’unico problema è mantenerlo, ha bisogno infatti di continue rifiniture da parrucchiere.

Per le chiome ricce che richiedono pochi ritocchi allora sarà perfetto il bowl cut, un caschetto molto corto, sopra l’orecchio, invece di quello classico, altezza mento.

Più alternativo ma molto sofisticato lo sliced bob, un caschetto senza scalature, ma con dei ciuffi davanti di diversa lunghezza, ideali per chi ha i capelli mossi.

Approfondimento

Per snellire il volto tondo ecco 2 tagli perfetti per tutti i tipi di capelli che donano volume