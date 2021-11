Prendersi cura di sé è una coccola necessaria, ma è anche un costo che non tutti si possono permettere o si sentono di affrontare. Per questo motivo, avevamo già parlato dello struccante viso fai da te 100% naturale pronto in soli 3 minuti. Oggi, invece, proponiamo una crema idrante fai da te per l’inverno che è anche un ottimo alleato contro le rughe.

Non solo creme costose ecco la ricetta fai da te per una crema viso idratante e antirughe perfetta su ogni pelle in inverno

Per preparare la crema viso idratante e fai da te perfetta per l’inverno, innanzitutto procurarsi in erboristeria i seguenti ingredienti:

1 noce di cera d’api;

3 cucchiai di oleolito di Iperico, detto anche olio di San Giovanni;

1 cucchiaio di acqua distillata di fiori;

15 gocce di olio essenziale di bergamotto;

acqua quanto basta.

Una volta radunati tutti gli ingredienti, è il momento di andare in cucina! Mettere la cera d’api a bagnomaria e lasciarla scaldare finché non sarà completamente sciolta. Aggiungere quindi l’oleolito di Iperico e mescolare fino a ottenere un composto omogeneo.

Poi, togliere dal fuoco e lasciar raffreddare continuando a mescolare. Quando il composto comincerà ad addensarsi, aggiungere un po’ d’acqua per volta e mescolare energicamente fino ad ottenere una consistenza cremosa.

A questo punto, aggiungere l’olio essenziale e mescolare ancora. La nostra crema invernale idratante e antirughe è pronta.

Come conservare e applicare la crema viso

Per conservare la crema, metterla in un contenitore ermetico e tenerla in frigorifero per massimo 4-5 mesi. Se si preferisce lasciarla fuori dal frigo, a temperatura ambiente, resisterà fino a 2 mesi.

Prima di applicare la crema, bagnare il viso con un batuffolo di cotone inumidito con l’acqua distillata di fiori. Poi, distribuire una piccola dose di crema su tutto il viso evitando il contorno occhi e massaggiare fino a completo assorbimento.

Questa crema è adatta al periodo invernale perché sia l’oleolito di Iperico sia il bergamotto possono rendere la pelle più sensibile all’azione dei raggi solari. L’azione idratante e lenitiva della crema è data dalla cera d’api, mentre l’olio di Iperico ha delle proprietà antinfiammatorie e curative ottime per la pelle.

Questa crema è adatta al periodo invernale perché sia l'oleolito di Iperico sia il bergamotto possono rendere la pelle più sensibile all'azione dei raggi solari. L'azione idratante e lenitiva della crema è data dalla cera d'api, mentre l'olio di Iperico ha delle proprietà antinfiammatorie e curative ottime per la pelle.

E per una cura completa e profonda della pelle, ecco un trattamento di 5 minuti che aiuta anche le pelli più mature ad essere morbide e toniche.