Non solo marche costose per avere piedi morbidi e profumati anche in inverno ecco una maschera naturale fai da te

Mantenere i piedi in salute non è solo una questione estetica, ma anche di benessere generale del proprio corpo. Spesso, se abbiamo i piedi caldi e a loro agio, anche il resto del corpo lo è. Per questo motivo, è importantissimo coccolarli e trattarli con cura anche in inverno.

La stagione fredda potrebbe renderli più secchi e l’uso di calze spesse e scarpe chiuse potrebbe causare infiammazioni o generare odori sgradevoli.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Se vogliamo risolvere questi problemi e fare qualcosa per il nostro benessere, tuttavia, non è necessario ricorrere sempre o soltanto a marche costose. L’abbiamo già visto con questa ricetta per una crema viso idratante e antirughe perfetta su ogni pelle in inverno.

Anche per i piedi esistono dei rimedi naturali per prendersene cura in modo economico. Scopriamo ora alcuni accorgimenti per trattare bene i nostri piedi e una maschera fai da te per ammorbidirli e idratarli.

Tutti gli step per una pedicure invernale fai da te

Tutti vorrebbero dei piedi sempre morbidi, caldi e profumati, ma in inverno potrebbe essere più difficile prendersene cura. Contro i piedi freddi abbiamo già provato questo rimedio naturale che aiuterebbe a stimolare la circolazione. Ma per stare bene sempre, senza fastidi o dolori dovuti a freddo e secchezza, non possiamo rinunciare anche a una pedicure profonda e idratante.

Ecco tutti gli step per una pedicure invernale fai da te.

Iniziare sempre con un pediluvio tiepido con acqua, bicarbonato e qualche goccia di olio essenziale per profumare. In questo modo i piedi saranno più morbidi e pronti per la fase successiva di esfoliazione.

Procedere quindi con uno scrub naturale con zucchero o sale da amalgamare con un po’ di miele. Con il composto ottenuto, massaggiare i piedi insistendo sulle parti più ruvide e secche per ammorbidirle. Passare infine alla fase di idratazione.

Non solo marche costose per avere piedi morbidi e profumati anche in inverno ecco una maschera naturale fai da te

Per concludere la pedicure, è fondamentale idratare i piedi. Per farlo in modo economico, si può preparare facilmente una maschera fai da te a base di limone, bicarbonato e olio. Come olio, si può scegliere quello di mandorla oppure l’extra vergine di oliva.

Particolarmente adatta contro calli e duroni, questa maschera si può profumare con poche gocce di olio essenziale lenitivo di lavanda. Per un effetto antibatterico, aggiungere due gocce di olio essenziale di tea tree. Non solo marche costose per avere piedi morbidi e profumati anche in inverno ecco una maschera naturale fai da te.

E per una coccola quotidiana e completa ecco il trattamento di 5 minuti che aiuta anche le pelli più mature ad essere morbide e toniche.