Il secondo è la portata principale del menu che determina spesso il successo o l’insuccesso di chi cucina. Sbagliare un secondo piatto è una vera disdetta ma, al contrario, prepararne uno ottimo è la chiave del successo.

L’arrosto di carne è tra i secondi piatti più amati di sempre e, fortunatamente, esistono precisi tempi e temperature che lo rendono perfetto. Ma con che salsa accompagnarlo per evitare che risulti secco e stopposo? Per addensare il sugo dell’arrosto senza burro e come al ristorante bastano solo 3 ingredienti e pochissimi minuti di cottura.

Che si tratti di arrosto di manzo, vitello o maiale, ecco come preparare una deliziosa salsa di accompagnamento alla carne.

Cosa occorre per la preparazione

il fondo dell’arrosto (ovvero il succo di cottura);

un cucchiaino di maizena o amido di mais;

un bicchiere di brodo vegetale.

In cucina non si butta via nulla

I grandi chef sono quelli che riescono a tirar fuori piatti spettacolari da materie prime povere o, addirittura, dagli scarti della cucina. Di certo il fondo di cottura dell’arrosto ha del potenziale che è impossibile non considerare.

È pur vero, però, che in questo caso si tratta di sughi troppo liquidi per accompagnare deliziosi tagli di carne come questi. Il trucco diventa, allora, quello di addensarli alla perfezione, grazie a un alleato infallibile in cucina. Si tratta proprio della conosciutissima maizena, che molte persone hanno in dispensa, senza sapere come utilizzarla.

Eppure per addensare il sugo dell’arrosto senza burro e come al ristorante bastano solo 3 ingredienti e pochissimi minuti

Questo è, in realtà, solo uno dei tantissimi segreti per rendere più densa qualsiasi salsa. Basterà solo raccogliere il liquido naturale formatosi con la cottura e filtrarlo con un normale colino.

Poi, versare la maizena o amido di mais in un bicchiere di brodo vegetale. Fatta questa operazione, versare il tutto in un pentolino per salse, alto e stretto. Aggiungere ora il fondo di cottura e cuocere i 3 ingredienti fino al raggiungimento della densità desiderata.

In questa fase è fondamentale mantenere il fuoco dolce, perché una cottura aggressiva e troppo rapida conferirà alla salsa un fastidioso sentore di bruciato. Non superare, comunque, i 4 o 5 minuti di cottura per non avere una salsa eccessivamente densa.

Lettura consigliata

Ecco i segreti per una perfetta salsa al vino che rende la tagliata di carne incredibilmente gustosa.