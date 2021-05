Non bisogna pensare che per un secondo piatto sia solo la portata principale a fare la differenza. Molti sottovalutano la grande importanza delle salse di accompagnamento. Queste non solo rimediano a carni troppo secche o asciutte, ma impreziosiscono di gusto anche le carni preparate con grande maestria. Ecco i segreti per una perfetta salsa al vino che rende la tagliata di carne gustosa come al ristorante, da leccarsi i baffi! Con questi suggerimenti sarà impossibile fallire.

Come preparare una perfetta riduzione al vino rosso

Quale bevanda accompagna da sempre una buona carne? Ovviamente il vino rosso! Il suo sapore acre e leggermente fruttato è perfetto non solo come bevanda da abbinare al piatto ma anche come perfetta salsa d’accompagnamento. Non è un’operazione banale, perché richiede una giusta consistenza e un perfetto bilanciamento tra sapori.

Ecco i segreti per una perfetta salsa al vino che rende la tagliata di carne gustosa come al ristorante. Bisogna partire dal fatto che la riduzione è l’evaporazione della parte più liquida del vino. Con questa operazioni gli zuccheri caramelleranno, sposando perfettamente ogni taglio di carne.

Un fuoco non aggressivo

Il primo segreto è sempre quello di ridurre la salsa al vino a fuoco basso. Bisognerà usare una fiamma dolce e un pentolino sufficientemente alto e capiente. Il rischio è che le alte temperature brucino il vino conferendo il tipico aroma amaro della salsa bruciata.

Un soffritto perfetto

Alcune ricette di riduzioni al vino prevedono una prima fase in cui soffriggere la cipolla o lo scalogno. Molti spesso utilizzano il burro in questa fase. Esso tenderà a rendere la salsa maggiormente cremosa e non slegata. Ma in questo caso consigliamo di usare sempre burro a temperatura ambiente.

Una nota acidula

Per quanto riguarda la parte acetosa, consigliamo di usare un po’ di aceto balsamico. Quest’ultimo sposa meglio le carni rosse rispetto a un comune aceto bianco. Non a caso è frequente trovare le carni servite al ristorante con la famosa “glassa all’aceto balsamico”.

Un sapore speziato

Non bisogna dimenticare l’utilizzo delle spezie come il rosmarino. Ottima anche l’aggiunta di un po’ di zucchero (meglio se di canna), o di poco limone. Per esaltare la nota fruttata consigliamo anche di usare qualche bacca di frutti di bosco.

L’agente addensante

È possibile scegliere di lasciare la riduzione al naturale, quindi ristretta sul fuoco fino all’eliminazione della parte liquida. Oppure basterà usare agenti addensanti. La Redazione consiglia in questo caso l’utilizzo della maizena.

Approfondimenti

Consigliamo di accompagnare una tagliata di carne. Ecco come prepararla come al ristorante in soli 9 minuti!