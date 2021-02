La preparazione delle salse e delle riduzioni costituisce la base dell’arte di cucinare. È possibile realizzare i condimenti che accompagnano un primo o un secondo piatto, addensando i loro stessi fondi di cottura. La Redazione di ProiezionidiBorsa intende oggi svelare tutti i segreti per addensare salse e sughi alla perfezione in cucina, elencando tutti i possibili metodi.

Acqua di cottura

L’acqua di cottura è un po’ la nonna dei sughi di cottura. È risaputa da anni la sua capacità di dar vita immediatamente a una salsa densa, anche aggiungendone un solo mestolo. Un esempio? Anche la più semplice delle paste, la pasta aglio olio e peperoncino, con l’aggiunta di poco formaggio grattugiato e un mestolo d’acqua di cottura, è arricchita da una salsa squisita. L’acqua di cottura, per via dell’amido rilasciato dalla pasta, crea una consistenza cremosa indiscussa.

L’amido di mais e il roux

L’amido di mais è un altro importante espediente utilizzato in cucina per rassodare salse e fondi di cottura. Basta scioglierlo in poca acqua e aggiungerlo agli ingredienti da addensare. Il suo sapore è neutro, ma non bisogna esagerare nell’aggiungerlo, perché possiede un forte potere addensante.

Un altro importante addensante in cucina e il roux di burro e farina. Basta far sciogliere sul fuoco lento, per qualche minuto, il burro e aggiungere la farina. Mescolare fino a che gli ingredienti non diventano una pasta gialla e solida.

Questo rimedio, a differenza del precedente, conferisce alla salsa un sapore “farinoso”, che in alcuni piatti è caratteristico. Il suo potere addensante è importante ma, per non alterare il sapore della ricetta, consigliamo l’impiego degli altri rimedi.

Formaggio, pangrattato e panna

Fra tutti i segreti per addensare salse e sughi alla perfezione in cucina, esistono anche altri 3 ingredienti: il formaggio, il pangrattato e la panna. Del primo la Redazione ha già detto qualcosa circa il suo effetto, se miscelato con l’acqua di cottura. Anche il suo utilizzo esclusivo, tuttavia, ne fa un grande addensante.

Il pangrattato svolge la stessa funzione, conferendo anche una certa consistenza alla ricetta. È perfetto per preparazioni come gateau di patate o frittate.

La panna da cucina o per dolci è un altro addensante, perfetto per ricette salate nel primo caso e dolci nel secondo. Si tratta di un altro ingrediente che non altera i sapori e addensa alla perfezione.