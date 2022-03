L’Italia è un Paese ricco di laghi, che rappresentano una delle mete più idonee per trascorrere un weekend da favola. Il lago, infatti, è il luogo adatto dove andare sia con gli amici, che con la famiglia o con il partner. Potremo, dunque, concederci una vacanza rilassante, tra passeggiate sui prati, giri in barca e anche sport, per gli appassionati. Ebbene, uno dei laghi più famosi d’Italia, in assoluto, è quello di Garda. Nella sua punta a Nord troveremo un clima mite, quasi mediterraneo, oltre ad un paesaggio davvero incantevole.

Il grande fascino del posto è dato dal fatto che il lago è circondato da montagne anche altissime. Invece, più a riva, nella valle, crescono limoni e ulivi. Insomma, è un vero paradiso sia per gli amanti delle passeggiate nella natura che per i patiti dello sport. Infatti, si possono praticare la vela, il windsurf, le arrampicate sulla roccia e ci sono diverse piste ciclabili.

Dove andare sul lago

Il posto dove potremo alloggiare, ad esempio, potrebbe essere Malcesine, che si sviluppa intorno al suggestivo Castello Scaligero. Il suo centro è caratterizzato da strade strette e acciottolate, che creano un’atmosfera suggestiva. Sarà possibile pernottare in bellissime strutture, dove si possono trovare anche offerte interessanti, a seconda del periodo, che potrebbero disporre di giardini e trovarsi magari anche a pochi passi dal centro storico, dal borgo e dalle spiagge.

Per un weekend al lago tra pittoreschi borghi, sulla sponda bresciana, troviamo un altro incantevole centro, Salò. Esso è il primo comune della Riviera dei Limoni. Anche qui il paesaggio è pittoresco, perché circondato da cipressi, oleandri, ulivi. Poi, nel centro storico troviamo vicoli e stradine, con diverse dimore signorili. Ma vediamo cosa visitare e come trascorrere le giornate in pieno relax.

Per un weekend al lago tra pittoreschi borghi, castelli, specchi d’acqua e natura incontaminata, ecco consigli economici per un tour indimenticabile

A Salò è davvero bello godersi le passeggiate, camminando lungo il lago. Poi, dovremmo visitare il Palazzo della Magnifica Patria di Salò e il Duomo. Inoltre, a pochi passi, troviamo il Vittoriale, che è la dimora di D’Annunzio, con il rispettivo parco. Questa dimora rappresenta una testimonianza dell’epoca, ricca di arredi antichi, oggetti preziosi e una grandissima biblioteca. In questo caso, è possibile alloggiare anche nel vicino piccolo borgo di Toscolano, dove potremo trovare interessanti ed economiche offerte per il nostro soggiorno in diversi B&B e strutture dedicate.

Lettura consigliata

Visitando queste splendide mete turistiche spenderemo tra i 160 e i 300 euro, volo incluso