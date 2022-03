Invece della solita torta mimosa, per la festa della donna prepariamo questo spettacolare tiramisú senza uova che ingolosirà tutti

Siamo vicini alla festa dell’8 marzo e cosa c’è di meglio che ricordare questo avvenimento con uno dei dolci iconici che tutti amiamo, la torta mimosa. Ma invece di preparare questo classico intramontabile, possiamo adattare uno dei dolci preferiti da grandi e piccini, il tiramisù con un tocco di mimosa.

Un mix davvero speciale, unico e raffinato che farà venire l’acquolina in bocca. Soprattutto per questa meravigliosa crema preparata senza uova crude e con un ingrediente speciale che la renderà ancora più pannosa.

Ingredienti per la crema al mascarpone

300 gr di mascarpone;

250 ml latte intero;

2 tuorli;

50 gr zucchero;

25 gr di amido di mais (maizena) (o farina);

1 bacca di vaniglia o 1 bustina di vanillina, o buccia di limone;

200 ml di panna da montare (opzionale).

Altri ingredienti

savoiardi;

caffè;

Pan di Spagna;

zucchero a velo per decorare.

Procedimento

Iniziare partendo dalla preparazione di una crema pasticcera. Quindi prendere un pentolino, versare il latte con la vaniglia o la buccia di limone e portare quasi a bollore. Togliere dal fuoco e lasciar raffreddare.

Nel frattempo, con l’aiuto delle fruste elettriche montare i tuorli con lo zucchero fino ad ottenere un composto schiumoso. Poi aggiungere a filo un po’ di latte oramai tiepido e poi anche l’amido o la farina. Fare attenzione a non formare i grumi, quindi procedere un po’ alla volta.

Continuare versando questo composto appena preparato nel restante del latte nel pentolino che potrà essere rimesso sul fuoco basso. Girare la crema con delicatezza e con costanza per evitare di farla attaccare sul fondo della pentola e quando raggiungerà la giusta consistenza, togliere dal fuoco.

Nel frattempo che la crema raffreddi, preparare il caffè per inzuppare i savoiardi e se si vuole la panna da aggiungere alla crema per renderla leggera e vellutata.

Quando tutto sarà pronto, prendere un piatto, inzuppare i primi savoiardi nel caffè diluito in po’ d’acqua e fare il primo strato. Proseguire con tanti ciuffi di crema e coprire ancora con i savoiardi ed infine ancora crema.

Adesso, per rendere questo tiramisù ancora più speciale, sopra la crema, cospargere tanti quadratini piccoli di Pan di Spagna soffice come una nuvola e decorare con lo zucchero a velo. Lasciare in frigorifero per almeno 2 ore prima di servire.

