Il mese di marzo ci porta a dire addio ai dolci del Carnevale per cedere il passo a tante prelibatezze tradizionali. Quindi basta chiacchiere, prepariamo e portiamo in tavola una stupenda torta mimosa in occasione della festa della donna.

Questo squisito dolce è l’occasione giusta per portare in tavola un dolce tanto scenico e tanto facile che possono preparare proprio tutti, grazie ai piccoli segreti di pasticceria.

La deliziosa crema prevista nella ricetta, può essere sostituita anche con questa da preparare in soli 5 minuti e da mangiare a sbafo. Si può modificare anche la forma, da tonta, rettangolare, quadrata a cupola tagliando i dischi di Pan di Spagna con un po’ di manualità.

Ingredienti per il Pan di Spagna

200 gr di farina

150 gr di zucchero

5 uova

la buccia di limone grattugiata

un pizzico di sale

Ingredienti per la crema pasticcera

1 litro di latte

150 g di farina 00

300 g di zucchero

1 bacca di vaniglia o una bustina di vanillina

8 tuorli

scorza di limone 1 scorza di limone a pezzi

Altri ingredienti

bagna classica per dolci o limoncello o latte o acqua e zucchero

500 gr di panna

Basta chiacchiere, prepariamo questa scenografica torta semplice e facile che farà impazzire tutti grazie a questo ingrediente

Procedimento

Iniziare la preparazione partendo da un Pan di Spagna alto e soffice come una nuvola grazie ai segreti di pasticceria. L’impasto si potrà dividere in due tortiere in quando un po’ di Pan di Spagna occorrerà per comporre una decorazione fantastica.

Nel frattempo preparare la crema pasticcera. Prendere un pentolino e versare il latte e una bacca di vaniglia o 1 bustina di vanillina e la buccia di un limone facendo attenzione a non includere anche la parte bianca. Portare ad ebollizione e nel frattempo a parte, montare i tuorli d’uovo con lo zucchero fino ad ottenere un composto spumoso.

Poi aggiungere la farina ben setacciata per evitare la formazione dei grumi e quando il latte è sul punto di bollire, togliere dal fuoco. Eliminare la buccia di limone, la bacca di vaniglia e aggiungere pian piano il composto appena preparato, mescolando sempre e pian piano su fuoco moderato.

Quando la crema avrà raggiunto la giusta consistenza densa, togliere dal fuoco e lasciar raffreddare. Nel frattempo, montare la panna e non appena la crema sarà fredda incorporare con una paletta in silicone con movimenti dal basso verso l’alto.

Adesso passiamo ai Pan di Spagna

Uno dovrà essere tagliato in 2 o 3 dischi, mentre l’altro tolta tutta la parte esterna, dovrà essere tagliato in tanti cubbetti piccoli che simuleranno la mimosa.

Quindi prendere i dischi di Pan di Spagna, farcirli con la crema e lasciarne un po’ per rivestire tutto l’esterno che poi dovrà fungere da adesivo per i tanti cubetti sempre di Pan di Spagna che simuleranno la mimosa. Infine spolverare con tanto zucchero a velo e lasciar raffreddare in frigo per almeno un ora prima di servire.

Letture consigliate

Le vecchie ruote dell’auto possono valere oro se utilizzate in questo straordinario modo per arredare la casa