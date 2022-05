L’arrivo della bella stagione è ormai confermato dalle alte temperature. Sole e caldo hanno preso il sopravvento e il nostro armadio ha già subito una rivoluzione. T-shirt, gonne, camicie e pantaloni estivi hanno sostituito i capi pesanti e anche quelli di mezza stagione.

Non si vuole altro che vestirsi per scampare alla calura e, perché no, mostrare le bellezze del proprio corpo. Per questo in estate esiste un outfit pensato pe ogni occasione, come una sera tra amici o per una giornata in spiaggia. Poi ci sono le occasioni più formali, come i matrimoni, i battesimi o le cresime che spesso cadono tra maggio e giugno.

Pantaloni, giacca e camicia sono capi insostituibili per questi eventi. Soprattutto sono gli uomini a dover sfoggiare questa mise per essere considerati eleganti e perfetti per l’occasione. Quest’estate, però, la moda dell’abito spezzato conquista anche l’universo femminile e si trasforma in un’opportunità di creatività.

Vedremo quali sono le regole per indossare e combinare questi tre capi insieme. Seguendole e valorizzando i punti di forza di ciascun fisico, otterremo uno stile personale unico. Tutti si volteranno ad ammirarci per la sobrietà mista all’estrema classe.

Pantaloni, giacca e camicia sono capi insostituibili e queste le regole della moda estate uomo donna per abbinarli con eleganza e stile

Dallo spezzato come look da ufficio, rompiamo le righe per creare abbinamenti comodi e che davvero rappresentino una parte di noi. La prima regola è la coerenza. Non possiamo pensare di mettere insieme colori a caso o materiali completamente diversi l’uno dall’altro.

Il tono su tono è un rischio che in alcune occasioni va bene correre. Per il resto, cerchiamo sempre colori che si sposino tra loro. Se preferiamo colori pastello per la giacca, cerchiamo di smorzarli con camicie chiare e più neutre.

Cerchiamo anche di armonizzare gli stili. Ai grandi classici, come pantalone beige e camicia blu o giacca blu e camicia azzurra o bianca, possiamo combinare un pantalone più casual. Il chino, per esempio, è un ottimo compromesso.

Per le donne, invece, l’outfit immancabile è la shacket o giacca camicia, che negli ultimi anni ha ispirato molte case di moda. Un capo versatile e adatto anche all’estate, specialmente se s’indossa in tonalità chiare e allegre. Per situazioni che richiedono più eleganza si ritorna all’abbinamento nero e bianco.

La giacca da donna offre anche la possibilità di indossare sotto qualcosa di diverso. Non solo camicie eleganti, ma anche top, corpetti o una semplice t-shirt bianca. Assolutamente da riscoprire l’uso del body come sottogiacca.

Col verde colore dell’anno possiamo tentare una combinazione di sfumature di marrone o azzurro. Per quanto riguarda le scarpe, per gli uomini il mocassino e per le donne un sandalo elegante.

Approfondimento

