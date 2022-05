Iniziano i primi caldi della stagione e le giornate lavorative si fanno decisamente più faticose. È il periodo dell’anno in cui molte persone iniziano ad aspettare in gloria l’arrivo di ogni fine settimana. E alla fine di quella che stiamo vivendo c’è chi ha un motivo in più per attendere. Perché finalmente arriva il weekend che il Toro e altri 3 segni baciati dalle stelle aspettavano da moltissimo tempo. Già da giovedì sera non mancheranno le ottime notizie per le finanze e incontri romantici decisamente interessanti.

Il Toro è il segno top del weekend

Il Toro è per antonomasia uno dei segni più legati alle finanze e ai beni materiali. E finalmente avrà pane per i suoi denti. Mercurio e il Sole favorevoli metteranno la carriera e il successo lavorativo al centro della scena. Significa che è un momento incredibilmente positivo per investire e iniziare un progetto ambizioso. Favoriti, quindi, i movimenti di denaro. Non mancheranno neanche gli incontri. Sabato per i single potrebbe arrivare una persona che cambia la vita.

Il Sagittario continua a splendere

Non conosce battute d’arresto la scalata dei Sagittario verso la vetta. Gli arcieri dello zodiaco sono tra i segni che svolteranno nella seconda metà del mese. La conferma arriva da questo venerdì, che sarà all’insegna della fortuna sul lavoro e della grinta. I nati sotto questo segno avranno una carica invidiabile nei prossimi giorni e raggiungeranno tutti gli obiettivi prefissati. Anche quelli più ambiziosi. Le buone notizie non finiscono qui. L’incrocio benevolo tra Luna, Venere e Saturno porta magnetismo e incontri piccanti anche sotto le coperte.

Finalmente arriva il weekend che il Toro e 3 segni zodiacali aspettavano per dare ossigeno al conto in banca e fare incontri fortunati

I Bilancia sono stati tra i segni che hanno sofferto di più nelle ultime settimane. Ma finalmente qualcosa sta per cambiare. La Luna diventa positiva e metterà sulla strada dei Bilancia persone che li stimoleranno sia a livello intellettuale che fisico. Novità positive anche in campo economico. Sono finiti i giorni delle spese impreviste e inaspettate e iniziano quelli della risalita verso un giugno che si preannuncia esaltante.

Per i Capricorno il giorno da segnare in rosso sul calendario sarà il sabato. Energie e tempismo non mancheranno e si tradurranno in un investimento decisamente ben congegnato e remunerativo. Chi ha crediti sospesi potrebbe riscuotere proprio in questi giorni. I Capricorno, per una volta, avranno anche il tempo di pensare all’amore. La vita di coppia andrà a gonfie vele. Chi, invece, è in cerca di un partner non deve lasciarsi sfuggire nessuna occasione. Non mancheranno di certo.

