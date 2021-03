Bellezza e gusto nel vestire sono soggettivi. È vero anche che, in alcuni casi, seguire delle regole basilari può aiutare. L’accostamento di più colori è sempre un arduo tentativo nell’abbigliamento. Dipende poi da tanti fattori giudicare se l’abbinamento è riuscito o meno.

Come si diceva il gusto personale, la distribuzione dei colori, la situazione, possono cambiare la percezione di una scarpa giallo canarino indossata con un pantalone rosa. Tuttavia, esiste una mappa generale per gli accostamenti di colore tra vestiti e accessori.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Questa fornisce delle linee guida alle quali si possono unire dei consigli pratici. Allora scopriamo perché mai abbinare questi colori per non cadere nel cattivo gusto ed essere sempre chic.

Quanti e quali

Una regola assolutamente da tenere in considerazione è di non mescolare più di tre colori. E se la maglietta è già multicolore, sarà meglio indossare un pantalone monocolore. Unire colore su colore, strato su strato, rischia di diventare un’accozzaglia indefinita.

È vero che gli stilisti a volte esagerano. Ma chi uscirebbe con alcune mise da sfilata? Togliere è sempre meglio che aggiungere. Questo non significa vestirsi solo di blu, bianco o nero. La regola vale anche per gli accessori. Quando i capi indossati hanno già molti colori, gli accessori dovrebbero riprenderne solo uno e possibilmente il più neutro.

Mai abbinare questi colori per non cadere nel cattivo gusto ed essere sempre chic

Il denim, il bianco e il nero, non vengono considerati come colori. Quindi se si ha un accessorio o un capo molto colorato messo su un neutro, non sarà mai sbagliato. Può trattarsi anche di un colore molto forte e acceso.

Da evitare totalmente è l’accostamento di marrone e grigio con altri colori scuri come il blu, il nero, viola, il verde militare. Insieme rischiano di creare monocromia, banalità e annoiare l’occhio. Meglio abbinare colori chiari e allegri come il beige, l’azzurro, il celeste.

Per l’accostamento blu e nero si deve davvero essere bravi. In genere è più facile che stia bene un pantalone/gonna blu e un sopra nero e non il contrario. Altri abbinamenti difficili da non considerarsi kitsch sono il rosso e il rosa, il verde chiaro col celeste, il giallo e il rosa.

Cerchiamo sempre di unire colori che hanno gradazioni diverse e creano un contrasto equilibrato.

Approfondimento

I trucchi per indossare gli stivali al ginocchio e valorizzarli in modo elegante