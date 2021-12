A volte buttare dei capi che consideriamo superati è una cattiva idea. Infatti, si sa che le tendenze della moda tornano sempre dopo alcuni anni. È stato così per i foulard, per i pantaloni a zampa o per il verde smeraldo. Funziona così anche la moda dell’intimo.

Infatti, finalmente torna di moda questo straordinario capo intimo che ogni donna dovrebbe avere per essere sexy. Quindi corriamo a rispolverare i nostri armadi in cerca del capo che tra poco sveleremo. Alla fine potremo scoprire che la nostra scelta di conservarlo si è rivelata una grande fortuna. Ma vediamo di cosa si tratta.

Uno dei capi più sexy e raffinati dell’ultimo secolo

Amato per la versatilità ma specialmente per la sua comodità. Il body ha segnato un cambiamento importante per le donne. Non più un intimo antipatico e poco pratico. Al contrario, il body è emblema di semplicità, eleganza ma soprattutto riesce a valorizzare il corpo di ogni donna.

Nato negli ani ’20 del 900, il body deve coprire il busto della donna e ripararlo dal freddo. Specialmente erano la pancia e la schiena a dover essere protetti. Allo stesso tempo, però, la sua forma sagomata permetteva di indossarlo anche sotto vestiti eleganti e gonne senza essere visto.

Ma fu negli anni ’70 che il body si trasforma grazie a donne famose di Hollywood o della nostra televisione come Jane Fonda o Raffaella Carrà. Niente più intimo da esibire solo in occasioni d’intimità, ma quasi un capo sportivo. Poi si evolve ancora, diventando un escamotage per coprire piccoli difetti del corpo femminile. Ma il body riesce anche a modellare e scolpire il corpo della donna e quindi a farne emergere i lati sensuali.

Oggi il body è stato un po’ svalutato. Poche sono le donne che lo usano se non per contenere o creare un effetto snellente. Eppure, se scelto in un certo modo, il body è una grande arma di seduzione. In pizzo o in maglia può riuscire a esaltare la naturale bellezza della donna che lo indossa. Il pizzo, inoltre, crea un gioco di vedo non vedo che impreziosisce alcuni capi.

Infatti, il body oggi torna di moda indossato sotto un tailleur o con un paio di pantaloni a sigaretta semplici. Con gonne lunghe e svasate, invece, il body valorizza il punto vita e contiene le curve. Ricordiamoci sempre la regola dello stretto sopra abbinato a un indumento largo sotto e viceversa. È interessante sapere che tra i punti di forza del body, questo permette di aggiustare posture sbagliate e tendere gli addominali.

