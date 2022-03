Servono pochi e semplici ingredienti per preparare questa buonissima torta di mele. Non si tratta della solita torta a cui siamo abituati, ma è qualcosa di molto più speciale.

Innanzitutto, è molto più leggera delle classiche torte, perché non contiene burro e uova ed è quindi l’ideale anche per chi è a dieta.

Il secondo motivo è che è davvero morbidissima, grazie all’aggiunta di un fantastico ingrediente segreto, molto amato e utilizzato nella nostra cucina.

Vediamo subito quali ingredienti ci serviranno

3 mele;

200 ml di latte;

230 g di farina integrale o tipo 00;

125 g di yogurt bianco;

16 gr di lievito per dolci;

80 ml di olio di semi di girasole;

75 g di stevia;

90 g di noci;

90 g di uvetta;

cannella q.b.;

succo di limone q.b.

Morbidissima questa versione light della torta di mele, senza burro e senza uova, così semplice che si prepara in un batter d’occhio

Il primo passaggio che dovremo fare per preparare questa torta buonissima e leggera, sarà sbucciare le mele e tagliarle a cubetti. Versiamo, poi, questi dadini di mela in una ciotola e irroriamoli con del succo di limone per evitare che diventino neri.

Nel frattempo, riempiamo un contenitore con dell’acqua tiepida, in cui lasceremo ammorbidire l’uvetta per qualche minuto.

A parte, prendiamo una ciotola capiente, in cui verseremo lo yogurt, la stevia, la farina setacciata e il lievito. Mescoliamo gli ingredienti, quindi aggiungiamo il latte e l’olio, continuando a mescolare con una frusta elettrica.

L’aggiunta dello yogurt regalerà alla nostra torta una morbidezza spettacolare. Ne abbiamo già avuto prova quando abbiamo preparato questo ciambellone soffice da incorniciare, all’arancia, yogurt e cioccolato.

Quando l’impasto sarà ben omogeneo, incorporiamo le mele e l’uvetta e aggiungiamo anche le noci, che avremo precedentemente tritato.

Come tocco finale, spolveriamo l’impasto con un pizzico di cannella, che darà un profumo e un sapore ineguagliabile alla nostra torta. Continuiamo a mescolare, finché tutti gli ingredienti saranno ben amalgamati nell’impasto.

Procediamo con la cottura

Prendiamo una teglia a cerniera di 24 cm, foderiamo il fondo con della carta forno e imburriamone le pareti. Versiamo l’impasto e livelliamolo, aiutandoci con una spatola.

Potremo decidere di guarnire la cima della nostra torta con delle fettine di mela, della granella di noci e con un po’ di uvetta.

A questo punto non ci rimarrà altro da fare che procedere con la cottura della torta. Inforniamo a 180° C in forno statico e lasciamo cuocere per 30 minuti.

Sarà morbidissima questa versione light della torta di mele, ottima da gustare a colazione o come dolcetto di fine pasto. Una vera e propria prelibatezza per il nostro palato.