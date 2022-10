Lo scorso 23 settembre in Italia è entrato in vigore il DM giustizia n. 125/2022 che introduce maggiori tutele nel settore immobiliare. Precisamente, quando si acquista una casa in costruzione. E questo grazie, in particolare, a un nuovo modello standard di garanzia fideiussoria. Che è obbligatoria per questa tipologia di transazioni immobiliari.

In particolare, queste polizze fideiussorie tutelano l’acquirente di una casa in costruzione quando il costruttore entra in uno stato di crisi. Includendo pure i casi del pignoramento e del fallimento della ditta di costruzioni. Il che garantisce al potenziale acquirente, grazie proprio alla copertura assicurativa, di recuperare, tra l’altro, gli anticipi e le caparre precedentemente versate.

Per comprare una casa in costruzione ci sono novità e meno rischi

Nel dettaglio, con il nuovo modello standard di garanzia fideiussoria, per comprare una casa in costruzione si impone l’assenza di franchigie sull’importo massimo garantito e assicurato. In più, è previsto che la garanzia, congiuntamente, possa essere prestata anche da più soggetti.

Così come il nuovo modello standard di garanzia fideiussoria, per l’acquisto di case che sono in costruzione, può essere soggetto a modifiche tra le parti. Ma vige la condizione di garantire, anche dopo le modifiche, delle tutele adeguate per l’acquirente. Ed in ogni caso, con l’entrata in vigore del DM giustizia n. 125/2022, le polizze che sono state stipulate prima della data del 23 settembre del 2022 mantengono la loro efficacia fino alla scadenza prevista.

La prossima tappa, sempre al fine di garantire maggiori tutele agli acquirenti, è rappresentata dall’entrata in vigore di un altro modello standard. Per il cui via libera si attende allo stesso modo un altro decreto interministeriale. Si tratta, nello specifico, del modello standard relativo alla stipula della copertura decennale assicurativa obbligatoria per i vizi dell’immobile.

Quali sono i vantaggi legati all’acquisto di un immobile dal costruttore

Rispetto a una casa esistente, i vantaggi per l’acquisto di un immobile dal costruttore sono quelli legati, tra l’altro, al possesso di un asset moderno. Ovverosia, di una casa che è di ultima generazione e che, nello specifico, è costruita con i migliori standard antisismici.

Una casa nuova è anche bella, è funzionale ed è sostenibile per l’ambiente grazie ai materiali utilizzati. Così come la casa nuova acquistata dal costruttore spicca per avere una classe energetica tale da guadagnare poi in efficienza tra le mura domestiche. Sia in estate, accendendo il condizionatore, sia in inverno quando si attiva il riscaldamento.

