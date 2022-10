Per il cosiddetto sport Bonus, a partire dallo scorso 1 ottobre del 2022 sono aperti i termini per la presentazione delle domande. Quelle che, nello specifico, sono finalizzate a ottenere il via libera alle erogazioni in denaro. A favore delle palestre e del strutture sportive. E questo al fine di maturare un credito di imposta, che è pari al 65% della somma versata al centro sportivo.

Dopodiché, maturato il credito di imposta, questo da parte del beneficiario potrà essere utilizzato in compensazione. Quindi, utilizzando il modello F24. Ma dividendo il credito fiscale maturato, precisamente, in tre quote aventi pari importo. In più, il credito d’imposta maturato non è cumulabile con altre agevolazioni. Quelle che, ai sensi di Legge, sono accessibili per gli stessi atti di liberalità.

Credito d’imposta per erogazioni in denaro a palestre e strutture sportive

I termini per l’apertura della seconda finestra, per la presentazione delle istanze relative al Bonus sport, si sarebbero dovuti aprire il prossimo 15 ottobre del 2022. Pur tuttavia, rispetto a quanto precedentemente stabilito, con un avviso pubblicato sul sito Internet del dipartimento per lo Sport, scatta l’anticipo.

Con le domande che, per il credito d’imposta per erogazioni in denaro, si potranno presentare dall’1 al 31 ottobre del 2022. E con i beneficiari del Bonus che, nello specifico, sono quelle imprese che, per gli impianti sportivi pubblici, finanziano gli interventi di manutenzione e anche di restauro. E lo stesso dicasi pure per i finanziamenti ai fini della realizzazione di nuove strutture pubbliche.

Perchè per l’accesso al Bonus sport occorre presentare la domanda

La presentazione dell’istanza, per le erogazioni in denaro, è necessaria affinché l’impresa acquisisca l’apposita certificazione da parte degli enti beneficiari. Dopodiché l’impresa, da parte del dipartimento per lo Sport, otterrà il via libera alla fruizione del credito d’imposta maturato. E contestualmente il dipartimento per lo Sport invierà l’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Il sito Internet del dipartimento per lo Sport è il portale di riferimento per le istanze

Il modulo di domanda per la richiesta del credito d’imposta al 65% sulle erogazioni in denaro alle palestre e alle strutture sportive si può visionare e scaricare proprio dal sito Internet del dipartimento dello Sport. Così come dallo stesso portale è presente online pure l’apposito vademecum per la corretta procedura da seguire. Sarà poi sempre il dipartimento per lo Sport a pubblicare l’elenco dei beneficiari del credito di imposta. Con l’elenco che, per ogni impresa beneficiaria, riporterà l’apposito numero di codice seriale.

