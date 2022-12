Crema del tiramisù troppo liquida? Niente paura, ecco i segreti per evitare e recuperare il disastro

Quante volte è capitato di preparare una crema al mascarpone troppo liquida. Scopriamo, allora, quali errori evitare e cosa fare per recuperarla subito.

L’Italia è molto apprezzata non solo per le bellezze artistiche e per il patrimonio culturale, ma anche per l’ottimo cibo. Infatti, le nostre ricette sono tra le più copiate al Mondo. Pizza, lasagna al forno, pesto. Sono tantissimi i piatti amati dai turisti che vengono a visitare il nostro Paese.

Oltre ad antipasti, primi e secondi piatti, non dimentichiamo la prelibatezza dei nostri dolci. Ad esempio, il tiramisù è sicuramente una delle ricette italiane più antiche. Parliamo di un dessert al cucchiaio formato da dei savoiardi inzuppati nel caffè e ricoperti da una buonissima crema al mascarpone.

Il tiramisù è uno dei dolci che meglio rappresenta il nostro Paese nel Mondo.

Oltre alla ricetta originale, ogni famiglia ha la propria versione. Spesso si utilizzano dei biscotti secchi al posto dei savoiardi, altre volte si prepara la crema non utilizzando le uova, ecc. Per non parlare delle gustose varianti alla fragola, al pistacchio, al cioccolato e così via.

Cosa fare con la crema del tiramisù troppo liquida?

La ricetta del tiramisù può sembrare molto semplice. Bastano pochi ingredienti e dei semplici passaggi per realizzare un dolce straordinario.

Ma in realtà, questa ricetta poco complicata, può nascondere delle insidie. Sicuramente è capitato a tutti, almeno una volta, di preparare un tiramisù troppo liquido.

L’errore più comune è quello di non aver seguito perfettamente tutti i passaggi consigliati dalla ricetta o di aver sbagliato le proporzioni dei vari ingredienti. È molto importante utilizzare delle uova fresche e un mascarpone di qualità non troppo liquido.

Qualche trucchetto da veri pasticceri

Per evitare che la crema impazzisca, è necessario separare i tuorli dagli albumi. I primi andranno amalgamati con lo zucchero (fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso). I secondi dovranno essere perfettamente montati a neve.

Il mascarpone (lavorato precedentemente con una forchetta) deve essere unito molto delicatamente al composto di tuorli e zucchero. Solo dopo questo passaggio possiamo aggiungere gli albumi lavorati. Facendo sempre molta attenzione a non smontare il composto.

Ricordiamo di non utilizzare le uova e il mascarpone molto freddi.

Crema del tiramisù troppo liquida? Recuperiamola aggiungendo un altro cucchiaio di mascarpone.

Uno degli errori più frequenti, che potrebbe rovinare il nostro dolce, è la temperatura del caffè. Non inzuppiamo i savoiardi in un caffè troppo caldo. Attendiamo che diventi tiepido per evitare che, a contatto con la crema al mascarpone, questa si sciolga.

Prepariamo sempre il tiramisù il giorno prima (o molte ore prima di mangiarlo) e conserviamolo in frigorifero. Questo trucchetto aiuterà la crema a raffreddarsi per bene e a compattarsi.