Feste natalizie con cani e gatti: cosa regalare per farli felici e come proteggerli dai petardi

Cosa regalare a Natale al nostro pet? Qualche idea simpatica potrebbe rendere felice il nostro amico. Pensiamo anche a proteggere le sue orecchie dagli spari di fine anno.

Quando arrivano le feste di Natale, tutti pensano ai regali. È il momento della festa e della famiglia che spesso si ritrova attorno ad una tavola imbandita. Sotto l’albero di Natale si accumulano i pacchi regalo. Ma cosa conviene regalare in queste occasioni?

I regali per le feste natalizie

Se si è indecisi su cosa regalare a lui o a lei, ebbene un profumo non passa mai di moda. Se poi si vuole regalare qualcosa che va bene a entrambi, la cosa migliore è una bella crociera natalizia a prezzo accessibile, oppure un weekend sulle bianche piste innevate.

Natale è il momento in cui si avvicinano i cuori e anche in famiglia l’atmosfera si riscalda nonostante il freddo. Un buon camino acceso e una buona bottiglia di grappa o di whisky potrebbero essere un gradito regalo per i genitori o i nonni.

Per i bambini non possono mancare i giocattoli che arrivano con la slitta magica di Babbo Natale. Ma nel sacco pieno di doni forse troviamo qualcosa anche per i nostri amici a quattro zampe.

Feste natalizie con cani e gatti: come renderli felici

Se vogliamo rendere felice il nostro cane allora pensiamo a ciò che può piacergli. In genere un cane non disdice affatto di rosicchiare un bell’osso. Invece di comprare un osso finto, pensiamo ad uno che gli dia soddisfazione. Passiamo allora dal nostro beccaio di fiducia e chiediamo o delle ossa di agnello o la coda del bovino o del vitello. Sono ossa che il cane può mangiare, sono polpose e non rovinano i denti. Inoltre si possono dare degli ossi con un po’ di carne ancora attaccata, che farà ancor più piacere al nostro pet. La cosa importante è che le ossa non siano cotte, così che non possano scheggiarsi e così possiamo evitare ferite al cane.

Per il nostro amato gatto, scegliamo pure del pesce. Possiamo darglielo crudo o cotto. Basta non dar loro delle preparazioni particolarmente salate, come il pesce in scatola o quello marinato.

Passiamo le feste natalizie con cani e gatti. Cosa regalare al cane? Un bel regalo potrebbe essere una giornata nella natura. Una bella passeggiata in qualche grande parco o area protetta potrebbe regalargli tanti sentori e odori per il suo naso. Vi sono poi delle strutture che accolgono i cani. Lì possono passare alcuni giorni avendo a disposizione spazi dove correre e stare insieme ad altri suoi simili. In genere questo contatto gli permette di rientrare a casa anche più sereno.

Come proteggere i cani dai botti di fine anno

I petardi, le sirene delle ambulanze, i rumori forti, sono un vero incubo per i nostri amici. Per quanto riguarda i botti la cosa migliore è attutire il suono. Non potendo mettere loro un paio di cuffie, conviene utilizzare altro. Si potrebbe avvolgere attorno alle orecchie del cane una sciarpa spessa. Questo dovrebbe attutire il rumore. Per tranquillizzarlo, meglio sarebbe tenerlo fra le braccia, sperando che i botti non siano tanti.